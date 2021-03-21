Яку їжу брати з собою на роботу: 3 простих і смачних рецепти

Що брати з собою на роботу – питання, яке виникає у кожної господині. Хочеться, щоб їжа була смачною, а на її приготування не витрачалося багато часу.

Які страви швидко готуються і відмінно підійдуть для роботи, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Цікаво Овочева тарілка: що в ній має бути

Поділюся улюбленими рецептами перекусів, які можна взяти з собою на роботу і не тільки,

– зазначила Кален.

3 рецепти для тих, хто стежить за фігурою

1. Салат з нежирного м'яса і овочів

Курячі грудку або індичку відварюємо, додаємо ¼ капустини айсберг, трохи консервованої кукурудзи, кунжут і томат. Для заправки беремо столову ложку оливкової олії, сік лимона і соєвий соус.

Смачний і ситний салат можна приготувати за кілька хвилин / Фото eda

2. Тушкована курка з овочами

Курячу грудку або стегна тушкуємо з брокколі, цвітною капустою і кабачком. Додаємо сіль і перець за смаком. Також, крім гарніру, до м'яса можна використовувати бурий рис, кіноа і баклажани.

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3. Запіканка з кабачку

Кабачок середнього розміру, помідор і цукіні нарізаємо кільцями і запікаємо у духовці 15 хвилин. Коли овочі підрум'яняться, заливаємо їх соусом з нежирної сметани, молока і двох яєць. Зверху посипаємо тертим сиром і ставимо у духовку ще на 5 – 7 хвилин.

Кабачкова запіканка – це просто і смачно / Фото sovkusom