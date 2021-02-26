Яку їжу брати на роботу: 3 рецепти корисних перекусів

Кожен день ми задаємося питанням: що взяти з собою на роботу для перекусу? Хочеться, щоб їжа була і корисною, і смачною.

3 цікавих і одночасно простих рецепти розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Поділюся улюбленими рецептами перекусів, які можна взяти з собою на роботу і не тільки!

– зазначила Кален.

Що підійде як перекус на роботу

Салат з нежирного м'яса і овочів

Курячі грудку або індичку необхідно відварити, після цього додаємо ¼ капустини айсберг, трохи консервованої кукурудзи, кунжут і томат. Заправляємо салат оливковою олією (1 столова ложка) з соком лимона і соєвим соусом.

Тушкована курка з овочами

Курячу грудку або стегна потрібно тушкувати з брокколі, цвітною капустою і кабачком. Додаємо сіль і перець. Також, крім гарніру, до м'яса підійде бурий рис, кіноа і баклажани.

Смачний перекус допоможе не зриватися на шкідливу їжу / Фото Pixabay

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Запіканка з кабачка

Кабачок середнього розміру, помідор і цукіні нарізаємо кільцями і ставимо в духовку на 15 хвилин. Коли овочі підрум'яняться, залийте їх маринадом з нежирної сметани, молока і двох яєць, посипте тертим твердим сиром і запікайте ще 5-7 хвилин.