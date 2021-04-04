Якщо ви хочете схуднути: Аніта Луценко дала простий план дій

Схуднення – складний процес. Для того щоб домогтися результату, потрібно бажання і сила волі.

Позбутися від зайвої ваги допоможе чітка мета і правильний план дій. Ефективний варіант запропонувала тренерка Аніта Луценко у проєкті Wowbody slim.

Цікаво Як зробити тонку талію: відео, яке допоможе стати стрункою

Як почати схуднення

Візьміть сантиметр і заміряйте себе у всіх місцях, які хвилюють. Також зробіть фото.

у всіх місцях, які хвилюють. Також зробіть фото. Поставте перед собою мету і терміни досягнення результату (в цей період ви маєте старатися на всі 100%). ⠀

і терміни досягнення результату (в цей період ви маєте старатися на всі 100%). ⠀ Заплануйте не менше 3-х силових тренувань на тиждень. За словами Аніти Луценко, також слід додати у вільні дні 2 – 3 кардіо на тиждень по 30 – 60 хвилин.

на тиждень. За словами Аніти Луценко, також слід додати у вільні дні 2 – 3 кардіо на тиждень по 30 – 60 хвилин. Налаштуватися на триразовий раціон. Враховуйте, що обід має бути найбільш щільним + перекус (за бажанням).

Дотримуючись простих правил, ви зможете позбутися від зайвих кілограмів / Фото Pixabay

Корисно Що їсти вранці для схуднення: ТОП-3 сніданки

Виключіть жирне, смажене, білий хліб, солодке (дозволяється вранці з'їсти 2 квадратики чорного шоколаду), всі напої (крім води і чаю), сухофрукти і горіхи. Твердий сир дозволений, але не більше 30 грамів на день.

При схудненні рекомендується їсти не більше 30 грамів сиру на день / Фото Pixabay

Відмовтеся від прийому їжі менш, ніж за 3 – 4 години до сна.

менш, ніж за 3 – 4 години до сна. Лягайте спати до 23:00.

Як тільки прийшла до своєї мети – все можна, якщо захочеться,

– резюмувала Аніта Луценко.