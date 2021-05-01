Простий, але ситний великодній салат: як його приготувати

1 травня 2021 , 07:24
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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Під час святкового застілля хочеться здивувати гостей і побалувати себе чимось смачним. Для цього відмінно підійде оригінальний салат.

На його приготування піде лише кілька хвилин. Рецептом смачного великоднього салату поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Простий, корисний та дуже ситний салат. Інгредієнти можна залишити як крупно нарізаними, так і порубати дрібно. Буде однаково смачно,
– зазначила Боржемська.

Смачний салат з броколі, куркою та маслинами

Інгредієнти:

  • Броколі – 600 грамів.
  • Куряча грудка – 500 грамів.
  • Маслини – 1 банка.
  • Твердий сир – 70 грамів.
  • Сметана – 100 грамів.

Великодній салат здивує ваших гостей / Фото pinterest

Корисно Чим здивувати гостей на свята: покроковий рецепт смачної, але простої страви

Як готувати:

  • Броколі та курячу грудку відварюємо й нарізаємо невеликими шматочками.
  • Маслини ріжемо навпіл чи залишаємо цілими та додаємо до салату.
  • Додаємо натертий сир.
  • Заправляємо салат сметаною.

Салат з броколі – це не тільки смачно, але й корисно / Фото Pixabay

 