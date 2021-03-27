Які спеції та прянощі варто включити у раціон та чому: ТОП-5 від дієтологів

Ні для кого не секрет, що деякі спеції та прянощі є дуже корисними та ефективними у боротьбі з деякими недугами. Це є аргументом їх для регулярного вживання.

Які спеції варто включити в раціон і чому – розповіли лікарі Клініки дієтології Самойленко.

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При додаванні до м’яса перед готуванням, перешкоджають утворенню похідних окислення жиру, шкідливих для наших клітин, а наявність ароматичних трав в заправці салату подвоює його антиоксидантну силу. Слід зазначити, що на відміну від вітамінів, поліфеноли, присутні у травах та спеціях, стійкі до висихання та термічної обробки,

– зазначили дієтологи.

За їхніми словами, прянощі та спеції – це ефективний спосіб зменшення кількості споживаної солі.

Деякі спеції, що використовуються регулярно, беруть участь у контролі ваги за допомогою потрійного механізму: збільшення витрат енергії, посилення термогенезу, активація метаболізму,

– наголосили фахівці.

1. Кардамон

Спеція полегшує дискомфорт у шлунку та позбавляє нудоти. Крім того, вона освіжає дихання, підвищує антиоксидантний статус практично на 90%. Містить такі мінерали, як магній та цинк.

2. Кориця

Містить сполуку, яка називається цинамальдегід, що відповідає за лікувальні властивості. Також кориця славиться актиосидантною активністю, бореться із запаленнями, знижує рівень холестерину у крові. Крім того, вона знижує концентрацію глюкози у крові шляхом уповільнення розщеплення вуглеводів у травному тракті та покращуючи чутливість клітин до інсуліну. Ефективна доза – 0,5 – 2 чайні ложки на добу.

Кориця – одна з найбільш корисних спецій / Фото Pixabay

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3. Кмин

Є популярним інгредієнтом багатьох індійських страв.

Одне дослідження серед 88 жінок із зайвою вагою показало, що ті, хто їв трохи менше 1 ч.л. кмину на добу, перебуваючи на низькокалорійній дієті, втрачали більше жирової тканини, аніж ті, хто не додавав кмин,

– розповіли лікарі.

4. Каєнський перець

Використовується у гострих стравах. Знижує апетит та відчуття голоду через зменшення вироблення гормону голоду греліну.

Спеції варто включити у свій раціон – вони корисні і додають цікавих ноток стравам / Фото Pixabay

5. Куркума

Ця жовта спеція є джерелом потужного антиоксиданту – куркуміну. Він допомагає боротися з окислювальними пошкодженнями та підсилює власні антиоксидантні ферменти в організмі. У той же час фахівці попередили, що куркумін погано всмоктується у кров, тому його рекомендується споживати з чорним перцем. Також куркумін підвищує рівень нейротрофічного фактору у мозку, зниження якого призводить до погіршення пам'яті, депресії та хвороби Альцгеймера.