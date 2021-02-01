Які продукти їсти на обід і вечерю при схудненні

Схуднення – мета, до якої потрібно йти правильно. Важливо збалансовано харчуватися.

Джерело: інстаграм Олени Кален

Що вживати в їжу на обід і вечерю при схудненні, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Що є на обід при схудненні

На обід відмінно підійдуть: риба, птиця, м'ясо, овоіщі і фрукти, сухофрукт, горіхи і довгі вуглеводи. Як гарнір можна використовувати макарони з твердих сортів пшениці.

Риба є джерелом білка, містить жирні ненасичені кислоти, які допомагають підтримувати стан шкіри, волосся і обмінних процесів.

є джерелом білка, містить жирні ненасичені кислоти, які допомагають підтримувати стан шкіри, волосся і обмінних процесів. М'ясо надовго вгамовує почуття голоду і вимагає додаткових ресурсів для перетравлення їжі, тим самим збільшуючи витрату калорій. Крім того, м'ясо благотворно впливає на роботу мозку, насичує організм мікроелементами і вітамінами.

Обов'язково стежте за порціями​ / Фото volshebnaya-eda

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Що вживати на вечерю

Відмінні варіанти для вечері: риба, м'ясо, птиця. Пам'ятайте, що це повинні бути нежирні сорти. Також увечері можна їсти молочні та кисломолочні продукти, яйця, тушковані і свіжі овочі.

Смачна риба стане прекрасним вечерею / Фото fountravel

Важливо: будь-які продукти необхідно їсти за наявності почуття голоду і до його угамування. Це дозволить не переїдати, знизити вагу і отримати бажане струнке тіло.