Які продукти їсти на обід і вечерю при схудненні

Схуднення – мета, до якої потрібно йти правильно. Важливо збалансовано харчуватися.
Джерело: інстаграм Олени Кален
Що вживати в їжу на обід і вечерю при схудненні, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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На обід відмінно підійдуть: риба, птиця, м'ясо, овоіщі і фрукти, сухофрукт, горіхи і довгі вуглеводи. Як гарнір можна використовувати макарони з твердих сортів пшениці.
Обов'язково стежте за порціями / Фото volshebnaya-eda
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Відмінні варіанти для вечері: риба, м'ясо, птиця. Пам'ятайте, що це повинні бути нежирні сорти. Також увечері можна їсти молочні та кисломолочні продукти, яйця, тушковані і свіжі овочі.
Смачна риба стане прекрасним вечерею / Фото fountravel
Важливо: будь-які продукти необхідно їсти за наявності почуття голоду і до його угамування. Це дозволить не переїдати, знизити вагу і отримати бажане струнке тіло.