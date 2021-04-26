Не пресом єдиним: які ще м'язи розвиває бічна планка

Джерело:інстаграм Smidyuk Academy
Планка – це прекрасний спосіб зміцнити не тільки прес, а й весь м'язовий корсет, підвищити силу і витривалість, зробити силует підтягнутим і поліпшити самопочуття. Словом, ця вправа тонізує практично все тіло. Дивіться самі.
Планка має десятки варіацій, які розрізняють за ступенем складності, однак всі вони виконуються на підставі базової техніки. Вправа популярна не лише у фітнесі, а й у йозі, пілатесі та різних оздоровчих практиках. Розберемо детальніше, які м'язи задіяні при виконанні бічної планки.
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