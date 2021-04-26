Не пресом єдиним: які ще м'язи розвиває бічна планка

Планка – це прекрасний спосіб зміцнити не тільки прес, а й весь м'язовий корсет, підвищити силу і витривалість, зробити силует підтягнутим і поліпшити самопочуття. Словом, ця вправа тонізує практично все тіло. Дивіться самі.

Планка має десятки варіацій, які розрізняють за ступенем складності, однак всі вони виконуються на підставі базової техніки. Вправа популярна не лише у фітнесі, а й у йозі, пілатесі та різних оздоровчих практиках. Розберемо детальніше, які м'язи задіяні при виконанні бічної планки.

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На які м'язи впливає бічна планка

Бічна планка відмінно тренує великий і середній сідничний м'яз, латеральні м'язи стегна і литкові. Ця вправа позитивно впливає на шийний відділ хребта, розгиначі спини і верхній плечовий пояс. У наслідок статичної напруги можна не тільки ефективно зміцнити свій торс, але й попередити появу шийного і поперекового остеохондрозу. При бічній планці задіяний, звичайно, і прес. При чому всі його зони – і прямі, і косі м'язи живота. Планка впливає і на руки, яким доводиться утримувати половину всього тіла. При дотриманні правильної техніки будуть задіяні такі м'язи, як біцепс і трицепс.

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