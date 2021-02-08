Які 3 продукти заважають вам схуднути: дієтологиня розвінчала міф

У суспільстві існує стереотип, що схудненню заважає цукор, картопля, макарони, солодощі і т.д. Насправді, все значно простіше.

Які 3 продукти харчування заважають позбутися від зайвих кілограмів, розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

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За її словами, багато хто вважає, що виною усьому – цукор і хліб.

Хтось молочні продукти і глютен звинувачує у зникненні талії... Але насправді все простіше простого,

– зазначила Коготкова.⠀

3 продукти, які заважають людині схуднути

Рідкі калорії

Дієтологиня пояснила, що цю помилку роблять усі, хто хоче схуднути. Йдеться про різні напої, наприклад, капучино, фраппе, смузі, молочні коктейлі і навіть кефір. Не всі знають, що у склянці кефіру – 150-200 калорій.

У капучино – багато калорій, які багато хто забуває врахувати​ / Фото pixabay

Найбільш калорійний у вашому раціоні

Чого тільки я не знаходжу у тарілках клієнтів – від брусочку вершкового масла у каші до "нешкідливих" горіхових паст, авокадо, сиру і літрів олії у салаті. Перш, ніж вдаватися в деталі і рахувати калорії, знайдіть головне зло і спробуйте замінити його менш калорійним аналогом,

– додала Альона Коготкова.

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Вона привела у приклад калорійність декількох продуктів харчування:

1 столова ложка рослинної олії – 130 ккал;

½ авокадо Хаас – 200-223 ккал;

1 чайна ложка горіхової пасти – 70-80 ккал.

Зривний

Це не про жири або солодке, як думає багато хто. Ось приклад: клієнти часто запитують, чи можна їсти шоколад, морозиво, ковбасу... Я відповідаю, що можна все – у нас немає заборон, але ж одна відкусила шматочок шоколадки і забула про неї. А інша, поки плитку не з'їсть, не заспокоїться,

– розповіла дієтологиня.

За її словами, у кожної людини – це свій продукт, і зупинитися буває складно. Наприклад, хтось 2 місяці не їв торти, але спробувавши, не може зупинитися.