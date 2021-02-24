Як звузити талію: Аніта Луценко назвала 7 способів

Талія – проблемна зона дуже багатьох дівчат і жінок. У кожної з них виникає питання: як же звузити талію?

7 способів зменшити талію назвала відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко.

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Чи можна звузити талію? Можна, можливо! Як саме – читай,

– зазначила Аніта Луценко.

7 способів звузити талію

1. Найдієвіший спосіб – знизити відсоток жиру в усьому тілі за допомогою збалансованого харчування. У такому випадку, за словами Аніти Луценко, жир, який знаходиться на боках, спині і животі, "спливає і твоя талія точно стає тоншою". Вона підкреслила, що "це гарантія 100%".

2. Якщо ми намагаємося звузити талію м'язами, то це – витівка не дуже. Тренуючи м'язи ми не можемо її зробити більш маленькою в об'ємі,

– додала фітнес-тренерка.

За її словами, виконуючи силові тренування можна збільшити об'єм.

Красива талія – це реально, але доведеться попрацювати / Фото Pixabay

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3. Можемо зайнятися здуттям живота. Спрацює, якщо їсти,

– додала Аніта Луценко.

4. Навантаження на м'язи тазового дна допоможуть підтягнути живіт спереду.

5. Розтяжки зони талії, живіт і спини дозволять в цілому "витягнути тіло", за словами фітнес-тренерки.

6. Правильна постава також візуально змінить вигляд талії.

7. За допомогою тренувань можна "розширити" спину і округлити сідниці. В такому випадку талія також буде здаватися меншою.

У той же час фітнес-тренерка підкреслила, що особливу увагу потрібно приділити першому пункту в списку.