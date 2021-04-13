Як зробити живіт плоским: тренерка розкрила секрети ідеальної фігури

Для того щоб отримати гарний плоский живіт, необхідно дотримуватися двох правил: збалансовано харчуватися і займатися спортом.

Ці два пункти є запорукою стрункості і здоров'я. Як правильно їх дотримуватися – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Цікаво Як схуднути під час карантину: простий план від чемпіонки світу

Вирішила дати вам кілька порад для плоского живота, якому позаздрить будь-який спортсмен. Щоб живіт був плоским, потрібно регулярно займатися і правильно харчуватися,

– зазначила Боржемська.

Які вправи робити

Біг на місці з підняттям колін . Руки тримаємо перед собою, бігаючи на місці, коліном торкаємося до долонь. Виконуємо протягом хвилини.

. Руки тримаємо перед собою, бігаючи на місці, коліном торкаємося до долонь. Виконуємо протягом хвилини. Помах ногою. За словами фітнес-тренерки, по черзі, круговим рухом "вгору – вправо" правою ногою потрібно зробити 15 помахів і рухом "вгору – вліво" лівою ногою теж 15 помахів. Руки тримаємо на поясі. Час виконання – 1 хвилина.

За словами фітнес-тренерки, по черзі, круговим рухом "вгору – вправо" правою ногою потрібно зробити 15 помахів і рухом "вгору – вліво" лівою ногою теж 15 помахів. Руки тримаємо на поясі. Час виконання – 1 хвилина. Втягування живота . Руки тримаємо на стегнах, коліна повинні бути трохи зігнуті. На видиху втягуємо живіт, на рахунок 5 – у вихідне положення. Час – 1 хвилина.

. Руки тримаємо на стегнах, коліна повинні бути трохи зігнуті. На видиху втягуємо живіт, на рахунок 5 – у вихідне положення. Час – 1 хвилина. Планка. Встаємо спочатку на коліна, спираючись на руки. Витягуємо коліна і стоїмо на витягнутих руках протягом 30 секунд.

Планка – одна з найпопулярніших вправ / Фото justsport​

Корисно Які звички крадуть красу і молодість: ТОП-5

Ці не складні вправи при регулярному застосуванні красиво перетворять ваш животик. Крім того, у схудненні велике значення має харчування. Потрібно поліпшити роботу шлунково-кишкового тракту, відмовитися від вживання алкоголю і тютюну, а ще виключити жирне і солодке,

– додала Марина Боржемська.

Вона уточнила, яким має бути харчування для плоского живота.

Продукти, що містять клітковину . Вони дозволять очистити кишечник від продуктів розпаду і налагодити роботу травної системи. Додайте в раціон крупи, овочі і бобові.

. Вони дозволять очистити кишечник від продуктів розпаду і налагодити роботу травної системи. Додайте в раціон крупи, овочі і бобові. Фрукти . Їх потрібно їсти окремо від основного прийому їжі. Вибирайте цитрусові, яблука і груші.

. Їх потрібно їсти окремо від основного прийому їжі. Вибирайте цитрусові, яблука і груші. Білкові продукти. У вашому меню має бути нежирна риба, курка, яєчні білки, горіхи тощо.

У раціоні обов'язково має бути риба​ / Фото Pixabay