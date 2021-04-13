Як зробити живіт плоским: тренерка розкрила секрети ідеальної фігури

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Для того щоб отримати гарний плоский живіт, необхідно дотримуватися двох правил: збалансовано харчуватися і займатися спортом.
Ці два пункти є запорукою стрункості і здоров'я. Як правильно їх дотримуватися – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Вирішила дати вам кілька порад для плоского живота, якому позаздрить будь-який спортсмен. Щоб живіт був плоским, потрібно регулярно займатися і правильно харчуватися,
– зазначила Боржемська.
Планка – одна з найпопулярніших вправ / Фото justsport
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Ці не складні вправи при регулярному застосуванні красиво перетворять ваш животик. Крім того, у схудненні велике значення має харчування. Потрібно поліпшити роботу шлунково-кишкового тракту, відмовитися від вживання алкоголю і тютюну, а ще виключити жирне і солодке,
– додала Марина Боржемська.
Вона уточнила, яким має бути харчування для плоского живота.
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