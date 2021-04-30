Як зробити стрункі ноги: 3 вправи, які можна робити де завгодно

Стрункі ноги – мрія кожної дівчини. Однак для цього доведеться попрацювати.
Для гарної форми потрібно правильно підібрати вправи. 3 ефективних показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Кожній дівчині хочеться мати красиві стрункі ноги. І те, наскільки наші ноги привабливі, залежить від того, що саме ми робимо для того, щоб тримати їх у хорошій формі,
– зазначила Самойлова.
Вона показала вправи, які зроблять ноги стрункими.
Як тренуватися для краси нігЗа словами фітнес-тренерки, головна перевага цих вправ полягає в тому, що виконувати їх можна практично скрізь.
- Випад вперед, у бік, назад – це 1 комбінація. Робимо по 10 комбінацій на кожну ногу в 3-4 підходи.
- Випад зі зміною ніг. Виконуємо по 10 разів на кожну ногу в 3-4 підходи.
Вправи зроблять ваші ноги стрункими та підтягнутими / Фото Pixabay
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- Присед з кроком у бік. Робимо по 10 разів на кожну ногу 3-4 підходи.
Додавайте ці вправи у свій тренувальний комплекс, і тоді можна носити спідниці будь-якої довжини чи спокійно дефілювати пляжем навіть у найвідвертішому купальнику!
– резюмувала Євгенія Самойлова.
Як виконувати вправи – дивіться на відео: