Створюємо плоский живіт: вогняне тренування потрапило на відео

Кожна дівчина мріє про струнку фігуру і плоский живіт. Домогтися відмінного результату можна навіть у домашніх умовах.

Ефективне тренування показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Вогняне тренуваннячко для плоского і красивого живота – відмінний початок дня!

– зазначила Медушкіна.

З чого складається тренування

1. Бічна планка з розкриттям грудей

Ця статико-динамічна вправа тонізує м'язи, які відповідають за підтягнуту талію, і зміцнює стінку живота. За словами Медушкіної, побачити ефект можна відразу після тренування. Виконуємо по 10-12 разів на кожен бік у 3 підходи.

2. Кранч у постійній напрузі

Вправа активізує потужний приплив крові у проблемну область живота. При цьому вона безпечна для попереку. Робимо мінімум по 12 разів (дивимося по м'язах) у 3 підходи.

Можна перейти повністю в підйом на статичній напрузі у кінці і "добити" м'язове волокно,

– додала Медушкіна.

Красива талія – це реально, якщо робити правильні вправи / Фото Pixabay

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3. Скелелаз

Поєднання статики і динаміки дає найпомітніший результат з естетики тіла. Організм розвиває одночасно і силу, і витривалість, а значить ваші м'язи будуть довше триматися у тонусі. Це, в тому числі, сприяє контролю в поглинанні їжі, адже якщо животу нікуди розтягуватися – то і відчуття насичення приходить раніше, ніж у тих, хто після об'їдання розстібає штани,

– наголосила фітнес-експертка.

Цю вправу робимо в 2-3 підходи по 8-12 разів.

Техніку виконання вправ дивіться на відео:​