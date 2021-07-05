Це сексуально: фітнес-тренерка показала, як зробити красиві плечі

Плечі – частина тіла, яка також потребує фізичного навантаження. Це дозволить виглядати гармонійно та сексуально.

Лише кілька вправ допоможуть кожній дівчині та жінці. Як їх правильно виконувати – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Ви ж пам'ятаєте, що я говорила? Кожному шматочку нашого тіла потрібно приділяти увагу. Красиві плечі! Це ж так сексуально! Форму плечей задає дельтоподібний м'яз, що покриває плечовий суглоб і складається з трьох головок: передньої, середньої та задньої,

– зазначила Боржемська.

Як часто потрібно виконувати вправи на плечі

За словами фітнес-тренерки, вправи на плечі потрібно виконувати двічі – тричі на тиждень.

Не робіть великих навантажень у перші дні тренувань. М'язи повинні відновитися та звикнути до нових занять.

Якщо ви хочете накачати плечі вдома без гантелей, лише віджиманнями, вам потрібно робити їх простим, широким і вузьким хватом. Робіть 3 – 4 підходи для кожного виду віджимання і 30 – 50 разів. Перерва – максимум 3 хвилини між підходами,

– додала Марина Боржемська.

Для досягнення результату потрібні регулярні тренування / Фото Pixabay

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Які вправи ефективні

Жим гантелей вгору стоячи. Підіймаємо руки з вагою до рівня плечей і розвертаємо долоні пальцями вперед. Відштовхуємо гантелі вгору й відводимо трохи за голову. Після цього опускаємо у стартове положення. Повторюємо по 10 – 20 разів у 3 – 4 підходи.

Підіймаємо руки з вагою до рівня плечей і розвертаємо долоні пальцями вперед. Відштовхуємо гантелі вгору й відводимо трохи за голову. Після цього опускаємо у стартове положення. Повторюємо по 10 – 20 разів у 3 – 4 підходи. Розведення гантелей у боки. Стаємо прямо, беремо гантелі й направляємо зап'ястя пальцями одне до одного. Розводимо руки у боки, розвертаючи мізинцями вгору. Опускаємо в початкове положення. Робимо по 10 – 20 разів у 3 – 4 підходи.

Стаємо прямо, беремо гантелі й направляємо зап'ястя пальцями одне до одного. Розводимо руки у боки, розвертаючи мізинцями вгору. Опускаємо в початкове положення. Робимо по 10 – 20 разів у 3 – 4 підходи. Розведення гантелей у нахилі сидячи. Сідаємо і схиляємо корпус з прямою спиною, наскільки дозволяє гнучкість. Тримаємо гантелі в опущених руках. Не змінюючи положення корпусу, розводимо руки з узятою вагою по боках до рівня плечей. Повільно опускаємо гантелі у стартове положення. Повторюємо по 10 – 20 разів в 3 – 4 підходи.

Для того щоб побачити результат і зміни на тілі, потрібно наполегливо тренуватися. Не припиняйте заняття.

Як виконувати вправи: дивіться відео