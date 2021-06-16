Як зробити гарний прес: чемпіонка зняла крутий спосіб на відео

Гарний прес – мрія кожної дівчини. Однак багато хто вважає, що для отримання результату доведеться працювати над собою протягом багатьох років.
Для того щоб отримати плоский живіт, необхідно стежити за харчуванням і виконувати тренування. Ефективні вправи показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Для тонусу м'язів преса достатньо виконувати дві вправи двічі на тиждень. Або по одній вправі в кінці вашого звичайного тренування. Але щоб побачити свій прес, треба навести лад у своїй тарілці та в голові,
– зазначила Самойлова.
Як отримати сталевий прес
За словами тренерки, потрібно дотримуватися два основних правила:
- харчуватися корисними та простими продуктами;
- бути активними протягом дня.
Гарний прес можна зробити в домашніх умовах / Фото Pixabay
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Які вправи робити:
- Складочка – 20 разів у 3 – 4 підходи.
- Кроки ногами вгору і вниз – 30 кроків у 3 підходи.
- Дотик рукою протилежної ноги – по 10 разів на кожну ногу в 3 – 4 підходи.
- Ноги разом/ноги нарізно – 20 разів у 3 – 4 підходи.
Як правильно тренуватися: дивіться відео