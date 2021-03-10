Як знову не набрати скинуту вагу після схуднення: лайфхаки

Досить часто після омріяного схуднення скинуті кілограми повертаються назад.

Для того щоб знову не набрати зайву вагу, існує 2 простих вправи, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Цікаво Названо найпоширенішу помилку при схудненні

Зниження ваги можна порівняти зі змаганням. Коли спортсмен отримує головний приз, йому хочеться розслабитися і відпочити. Аналогічна ситуація відбувається з деякими людьми, які стрункішають. Коли вони бачать заповітну цифру на вагах, хочуть побалувати і нагородити себе. Іноді використовують для цього їжу і знову набирають вагу. Особливо, якщо сиділи на строгій дієті,

– зазначила Кален.

Як утримати вагу

За словами експертки, у цьому допоможуть 2 вправи.

1. Навчіться розпізнавати і опрацьовувати емоції. Як правило, людина переїдає, оскільки не вміє розпізнавати свої потреби. Кален підкреслила, що не можна придушувати емоції і бажання. Заведіть щоденник і записуйте в нього усі стресові події.

Як вести щоденник

Необхідно описати ситуацію і свою тілесну реакцію. Кален пояснила, що всі думки і емоції моментально відображаються на тонусі м'язів і м'язовій роботі.

Поспостерігайте за тілом і постарайтеся уявити своє почуття: якого воно кольору, форми, запаху? Про що хоче вам сказати?

– додала експертка.

Слідкуйте за своїми емоціями – це дозволить уникнути переїдання / Фото Pixabay

Читайте Суперфуди, знайомі з дитинства: дієтологиня назвала продукти, які варто додати до свого раціону

Визначте потреби, які стоять за вашим відчуттям, і зрозумійте, чого вам хочеться.

Зосередьтеся на процесі. Якщо під час прийому їжі, людина зайнята чимось ще (перегляд відео, ТВ або перевірка пошти та ін.), вона не помічає, як тарілка стає порожньою. Важливо фіксувати задоволення від їжі і зупинятися вчасно.

У момент прийому їжі, їжте повільно, насолоджуйтеся кожним шматочком і виключіть всі дратівливі чинники. Якщо ніяк не можете жувати у тиші, поставте розслаблюючу музику на тлі,

– резюмувала Олена Кален.