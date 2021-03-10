Як знову не набрати скинуту вагу після схуднення: лайфхаки

Джерело:Інстаграм Олени Кален
Досить часто після омріяного схуднення скинуті кілограми повертаються назад.
Для того щоб знову не набрати зайву вагу, існує 2 простих вправи, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Зниження ваги можна порівняти зі змаганням. Коли спортсмен отримує головний приз, йому хочеться розслабитися і відпочити. Аналогічна ситуація відбувається з деякими людьми, які стрункішають. Коли вони бачать заповітну цифру на вагах, хочуть побалувати і нагородити себе. Іноді використовують для цього їжу і знову набирають вагу. Особливо, якщо сиділи на строгій дієті,
– зазначила Кален.
За словами експертки, у цьому допоможуть 2 вправи.
1. Навчіться розпізнавати і опрацьовувати емоції. Як правило, людина переїдає, оскільки не вміє розпізнавати свої потреби. Кален підкреслила, що не можна придушувати емоції і бажання. Заведіть щоденник і записуйте в нього усі стресові події.
Поспостерігайте за тілом і постарайтеся уявити своє почуття: якого воно кольору, форми, запаху? Про що хоче вам сказати?
– додала експертка.
Слідкуйте за своїми емоціями – це дозволить уникнути переїдання / Фото Pixabay
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У момент прийому їжі, їжте повільно, насолоджуйтеся кожним шматочком і виключіть всі дратівливі чинники. Якщо ніяк не можете жувати у тиші, поставте розслаблюючу музику на тлі,
– резюмувала Олена Кален.