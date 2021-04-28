6 найпопулярніших способів знизити вагу: у чому їхні особливості

У світі мільйони людей мріють позбутися від зайвих кілограмів. Тема затребувана, тому існує безліч способів схуднути.

Не всі з них є безпечними для здоров'я в перспективі. Про особливості шести найпопулярніших методів зниження ваги розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

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Способи зниження ваги

Збалансоване харчування за метаболічним принципом. За словами Коготкової, багато людей, які хочуть схуднути, рахують КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи). Однак важливо, щоб був баланс всіх необхідних поживних речовин та поліпшувалося не тільки тіло, але й здоров'я. Дієтологиня уточнила, що таким чином можна знизити вагу без стресу і голоду на 4-6 кілограмів за місяць. Великий дефіцит, але при цьому "гнучка дієта". Альона Коготкова пояснила, що дефіцит калорій – виграшний варіант, який завжди працює. Вона підкреслила, що в подібній ситуації неминучий зрив та повторний набір ваги. Також псується шкіра, нігті та здоров'я в цілому. Експрес-дієти. Вони працюють внаслідок сильного дефіциту. В результаті псується обмін речовин, також може порушуватися менструальний цикл і з'являтися гіпотеріоз.

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