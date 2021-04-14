Красива і здорова спина: чемпіонка України показала 3 вправи

Здорова спина – запорука прекрасного самопочуття. Від правильної постави залежить не тільки загальний стан, але і краса.

При правильному тренуванні ви зможете виглядати молодше і свіжіше. Три дієвих вправи показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Як зробити красиву спину

Красива спина – це значно важливіше, ніж здається... Положення спини – не просто естетично, але й корисно для роботи внутрішніх органів, адже викривлення хребта призводить до їх зміщення. При порушенні постави відбувається перетискання судин і нервових стовбурів у хребті, по яких тече кров,

– зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що в такій ситуації слабшою стає і область живота: передня стінка втрачає тонус, а живіт починає випирати. Від нього важко позбутися навіть за допомогою вправ.

Красива спина – це реально / Фото Pixabay

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Займаючись спиною, потрібно пам'ятати, що вона впливає не тільки на самопочуття. Від здоров'я спини також залежить те, як виглядає обличчя. Наприклад, через погану поставу можуть з'явитися:

друге підборіддя;

носогубні складки;

опущені кути губ;

нечіткий овал обличчя;

складки на шиї;

набряки під очима.

Тому важливо зміцнювати м'язи спини, так можна принести значну користь всьому організму.

За словами Євгенії Самойлової, 3 показаних вправи слід виконувати хоча б двічі на тиждень по 15-20 разів у 4 підходи.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео​: