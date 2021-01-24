Як змінити харчові звички і харчуватися збалансовано: 3 правила

Багато хто за собою помічав, що після схуднення ненависні кілограми через якийсь час знову повертаються.
Як змінити харчові звички і завжди залишатися в прекрасній формі, розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук в своєму Instagram.
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Зайва вага – проблема номер один у світі. Якщо було б просто схуднути, працювали б коктейлі, таблетки і ліпосакція, то не було б стільки повних людей. Це комплексна проблема, що має низку причин, яка вимагає системного рішення, – зазначила Нікітчук.
Вона пояснила, що для багатьох людей з надмірною вагою найскладніше – почати і не зупинитися.
Для того щоб назавжди забути про зайві кілограми – міняйте звички / Фото tvc
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Мозок працює так: надходить інформація, яка повинна укластися в логічний ланцюжок. І тоді настає усвідомленість. Тільки після цього ми будемо осмислено робити вибір у бік здорових продуктів, без стресу відмовлятися від шкідливих умов і з'явиться самоконтроль, – наголосила Нікітчук.
Новий спосіб життя дозволить завжди залишатися у відмінній формі / Фото nit
Мозг работает так:
Поступает информация, которая должна уложиться в логическую цепочку. И тогда наступает осознанность. Только после этого мы будем осмысленно делать выбор в сторону здоровых продуктов, без стресса отказываться от вредностей и появится самоконтроль.
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Если читать рекомендации нутрициологов, блогеров и диетологов в интернете, то логическая цепочка никогда не выстроится. Так как информация противоречива.