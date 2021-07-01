Як зберегти молодість та стрункість: 3 правила для дівчат і жінок

Кожна дівчина та жінка мріє як можна довше бути у формі. Йдеться не лише про фігуру, але й про стан тіла та шкіри.

Для того щоб зберегти молодість як можна довше, слід дотримуватися трьох правил. Детальніше розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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У всі часи жінки хотіли якомога довше зберігати молодість та красу. Жінка сьогодні – це не лише жінка-мати, дружина, бабуся. Ми виконуємо безліч ролей на роботі, вдома, у суспільстві. Але при всьому цьому, ми хочемо бути красивими, коханими й бажаними,

– зазначила Кален.

Три правила для збереження краси

Здорова вага

В першу чергу необхідно зберігати здорову вагу. Важливо розуміти, що від цього залежить не лише зовнішній вигляд, але й робота гормональної системи. За словами експертки, слід прислухатися до свого тіла – воно знає, коли та в якій кількості слід приймати їжу.

Харчування з урахуванням стану шкіри

У раціоні кожної людини мають бути речовини, які не синтезуються в організмі самостійно. Йдеться про Омега – 3 й Омега – 6, які містяться в рослинних оліях і жирній морській рибі. Без них шкіра буде сухою, а старіння настане раніше.

Правильне харчування – запорука краси та здоров'я / Фото Pixabay

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У рослинних і тваринних продуктах міститься бета-каротин і вітамін А – "вітамін краси". Без вітамінів групи В страждає наша нервова система, виникає свербіж шкіри та себорея, лупа, волосся втрачає свій блиск і випадає, з'являється передчасна сивина,

– пояснила Олена Кален.

Робота кишечника

Цьому пункту слід приділяти особливу увагу. Річ у тім, що від роботи кишечника залежить засвоюваність їжі та всмоктування корисних речовин.

Зовнішність кожної дівчини також залежить від гарного настрою. Для цього в організмі мають бути незамінні амінокислоти та вітаміни групи B.