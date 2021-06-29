Як займатися спортом у спеку: універсальні поради та чого варто остерігатися під час тренувань
Джерело:24 канал
Влітку можна займатися спортом на свіжому повітрі. Але що робити, якщо від спеки навіть просто ходити містом виснажливо? Читайте актуальні поради на Актив 24, як протриматися на тренуванні у таку погоду.
Літо – ідеальна мотивація для тренувань. Настрій, погода, вільний час, надія привести тіло в норму – у кожного свої причини для регулярних занять. Але є один вагомий антиаргумент – спека. Тренери з Manhattan Fitness Club поділилися порадами, як займатися спортом у жаркі дні:
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- Більше води. Тут нічого нового – пийте більше чистої води і організму буде легше справлятися зі спекою.
- Менше кави. Від спеки частіше хочеться спати, проте кава від цього точно не врятує. Навпаки, кофеїн зневоднює організм + створює додаткове навантаження на серце.
- Тренуйтеся зранку. По-перше, тренування проходить легше. По-друге, сил після обіду з такою спекою вже набагато менше.
- Менше солодощів і напоїв з вмістом цукру. 1 грам вуглеводів затримує в організмі 4 грами води, а в спеку цей момент для багатьох особливо актуальний.
- Додайте у раціон більше білкових продуктів та свіжих овочів.
- Обирайте зручний "дихаючий" одяг. Шорти, майки та топи з натуральних тканин чудово підійдуть.
Крім цього, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України попередили про небезпечні симптоми, які можуть виникнути через спеку при занятті фітнесом:
- Судоми м’язів.
- Нудота чи блювота.
- Слабкість.
- Втома.
- Головний біль.
- Надмірне потовиділення.
- Запаморочення.
- Спантеличеність.
- Дратівливість.
- Низький кров'яний тиск.
- Підвищений пульс.
- Проблеми із зором.
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Під час фізичних вправ у жарку погоду стежте за ознаками і симптомами хвороб, пов'язаних зі спекою. Ніколи не ігноруйте симптоми, адже ваш стан може погіршитися, що призведе до невідкладної медичної допомоги, – йдеться у повідомленні.