Як займатися спортом у спеку: універсальні поради та чого варто остерігатися під час тренувань

Влітку можна займатися спортом на свіжому повітрі. Але що робити, якщо від спеки навіть просто ходити містом виснажливо? Читайте актуальні поради на Актив 24, як протриматися на тренуванні у таку погоду.

Літо – ідеальна мотивація для тренувань. Настрій, погода, вільний час, надія привести тіло в норму – у кожного свої причини для регулярних занять. Але є один вагомий антиаргумент – спека. Тренери з Manhattan Fitness Club поділилися порадами, як займатися спортом у жаркі дні:

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Більше води. Тут нічого нового – пийте більше чистої води і організму буде легше справлятися зі спекою.

Тут нічого нового – пийте більше чистої води і організму буде легше справлятися зі спекою. Менше кави. Від спеки частіше хочеться спати, проте кава від цього точно не врятує. Навпаки, кофеїн зневоднює організм + створює додаткове навантаження на серце.

Від спеки частіше хочеться спати, проте кава від цього точно не врятує. Навпаки, кофеїн зневоднює організм + створює додаткове навантаження на серце. Тренуйтеся зранку. По-перше, тренування проходить легше. По-друге, сил після обіду з такою спекою вже набагато менше.

По-перше, тренування проходить легше. По-друге, сил після обіду з такою спекою вже набагато менше. Менше солодощів і напоїв з вмістом цукру. 1 грам вуглеводів затримує в організмі 4 грами води, а в спеку цей момент для багатьох особливо актуальний.

1 грам вуглеводів затримує в організмі 4 грами води, а в спеку цей момент для багатьох особливо актуальний. Додайте у раціон більше білкових продуктів та свіжих овочів.

Обирайте зручний "дихаючий" одяг. Шорти, майки та топи з натуральних тканин чудово підійдуть.

Якщо тренуєтесь на вулиці, то

Крім цього, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України попередили про небезпечні симптоми, які можуть виникнути через спеку при занятті фітнесом:

Судоми м’язів.

Нудота чи блювота.

Слабкість.

Втома.

Головний біль.

Надмірне потовиділення.

Запаморочення.

Спантеличеність.

Дратівливість.

Низький кров'яний тиск.

Підвищений пульс.

Проблеми із зором.

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Під час фізичних вправ у жарку погоду стежте за ознаками і симптомами хвороб, пов'язаних зі спекою. Ніколи не ігноруйте симптоми, адже ваш стан може погіршитися, що призведе до невідкладної медичної допомоги, – йдеться у повідомленні.