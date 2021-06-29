Як займатися спортом у спеку: універсальні поради та чого варто остерігатися під час тренувань

29 червня 2021 , 14:46
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Джерело:

24 канал

Влітку можна займатися спортом на свіжому повітрі. Але що робити, якщо від спеки навіть просто ходити містом виснажливо? Читайте актуальні поради на Актив 24, як протриматися на тренуванні у таку погоду.

Літо – ідеальна мотивація для тренувань. Настрій, погода, вільний час, надія привести тіло в норму – у кожного свої причини для регулярних занять. Але є один вагомий антиаргумент – спека. Тренери з Manhattan Fitness Club поділилися порадами, як займатися спортом у жаркі дні:

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  • Більше води. Тут нічого нового – пийте більше чистої води і організму буде легше справлятися зі спекою.
  • Менше кави. Від спеки частіше хочеться спати, проте кава від цього точно не врятує. Навпаки, кофеїн зневоднює організм + створює додаткове навантаження на серце.
  • Тренуйтеся зранку. По-перше, тренування проходить легше. По-друге, сил після обіду з такою спекою вже набагато менше.
  • Менше солодощів і напоїв з вмістом цукру. 1 грам вуглеводів затримує в організмі 4 грами води, а в спеку цей момент для багатьох особливо актуальний.
  • Додайте у раціон більше білкових продуктів та свіжих овочів.
  • Обирайте зручний "дихаючий" одяг. Шорти, майки та топи з натуральних тканин чудово підійдуть.
Якщо тренуєтесь на вулиці, то не забувайте про головний убір, аби захиститися від сонця.

Крім цього, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України попередили про небезпечні симптоми, які можуть виникнути через спеку при занятті фітнесом:

  • Судоми м’язів.
  • Нудота чи блювота.
  • Слабкість.
  • Втома.
  • Головний біль.
  • Надмірне потовиділення.
  • Запаморочення.
  • Спантеличеність.
  • Дратівливість.
  • Низький кров'яний тиск.
  • Підвищений пульс.
  • Проблеми із зором.

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Під час фізичних вправ у жарку погоду стежте за ознаками і симптомами хвороб, пов'язаних зі спекою. Ніколи не ігноруйте симптоми, адже ваш стан може погіршитися, що призведе до невідкладної медичної допомоги, – йдеться у повідомленні.

 

Автор: Назарій Сорока