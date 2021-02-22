Реабілітолог розповів, як залишатися у тонусі, якщо у вас нема часу на спортзал

Якщо у вас сидячий спосіб життя, тоді фізичні вправи особливо необхідні. Крім тренувань у залі, пробіжок і плавання є доступніші способи зарядитися енергією, поліпшити настрій і підвищити працездатність.

Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень розповів про найпростіші і ефективні прийоми, які допоможуть почати більше рухатися, якщо у вас немає часу на спортзал.

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Перше з чого можна почати, це звичайна ранкова зарядка, як в школі. Виконуючи її вранці протягом 20 хвилин, ви забезпечуєте свій організм необхідним запасом бадьорості і енергії на весь день,

– запевняє реабілітолог.

Ледень також підказав, що підгледіти прості вправи можна на YouTube, знайшовши короткі тренування з йоги, кросфіту, розтяжки та пілатесу, які можна підібрати під свій фізичний стан.

Виходячи з останніх досліджень, люди, які активні фізично в ранкові години, активніші й впродовж дня, і скидають вагу швидше, ніж ті, хто займається спортом ближче до вечора,

– зазначив спеціаліст.

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Ну і не варто забувати, що фізичне навантаження значно знижує ризик розвитку хвороб серця, а також дуже важливе для підтримки опорно-рухового апарату нашого тіла, зокрема, хребта, додав лікар.