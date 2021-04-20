Як вписати солодке в раціон, щоб худнути: 5 порад

Навіть якщо ви вирішили позбутися від кількох зайвих кілограмів, це не є приводом відмовлятися від улюблених солодощів. Головне – правильно вписати їх у свій раціон.

Важливо дотримуватися лише кількох правил, щоб продовжувати худнути. Як правильно їсти солодощі – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Є 2 основні підходи: з'їдати солодке після основного прийому їжі, щоб не провокувати різкий стрибок глюкози в крові, і з'їдати солодке як окремий прийом їжі або перед основним прийомом їжі. На практиці я б ще підключила відчуття,

– зазначила Усенко.

Вона пояснила, що в солодощах немає клітковини, тому вони швидко засвоюються і викликають бажання знову поїсти.

У такій ситуації важливо орієнтуватися на свої відчуття. Кращим варіантом є вживання солодкого після основного прийому їжі. Коли ти ситий, ймовірність з'їсти багато випічки або шоколаду наближається до нуля.

Солодощі можна їсти навіть при схудненні / Фото Pixabay

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Як правильно їсти солодке

До 17:00. Не щодня. Після повноцінного прийому їжі. Порція повинна бути до 50 грамів. Для того щоб худнути або підтримувати вагу, солодощі мають вписуватися в добову норму КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи).

Ольга Усенко пояснила, що 80% раціону має бути раціональним і здоровим. У такому разі можна іноді дозволяти собі ласощі без шкоди для фігури. При цьому солодощі можуть бути різними, головне, щоб вони доставляли вам задоволення.