Як їсти рис, щоб худнути: Фус назвала 2 головних правила

Джерело:Інстаграм Світлани Фус
У людей, які прагнуть позбутися від зайвих кілограмів, виникає питання, чи можна їм їсти рис. Ця крупа має свої особливості.
Для того щоб рис не нашкодив фігурі та навіть допоміг схуднути, потрібно правильно його готувати й дотримуватися 2 простих правил. Детальніше про них розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Мене часто запитують, чи можна їсти рис при схудненні? Моя відповідь: "Можна!" Але прошу врахувати деякі нюанси. Ми повинні знати, що від швидкості, з якою засвоюються з продукту вуглеводи, залежить його глікемічний індекс (ГІ). Чим швидше продукт розщеплюється до глюкози, тим вищий глікемічний індекс,
– зазначила Фус.
Рис потрібно правильно готувати / Фото Pixabay
Трохи недоварений рис – це постачальник повільних вуглеводів, а сильно розварений засвоюється майже так швидко, як цукор. Чому так відбувається? Чим довше ми варимо рис, тим сильніше він розварюється, тим більше довгих вуглеводневих ланцюжків розпадається на короткі ланцюги. В результаті у каші залишаються швидкі вуглеводи, які за короткий час розщеплюються до глюкози. Рівень цукру в крові різко підіймається, потім швидко опускається, і ми знову відчуваємо голод,
– уточнила Світлана Фус.
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Рис рекомендується їсти з овочами, рибою, м'ясом / Фото Pixabay
Звичайний білий рис – калорійний і має високий глікемічний індекс – 70 одиниць. Корисніший – нешліфований басматі, глікемічний індекс якого середній і дорівнює 50 одиницям. Калорійність 100 грамів відвареного рису становить 120 – 140 ккал,
– резюмувала Світлана Фус.