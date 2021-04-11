Як їсти рис, щоб худнути: Фус назвала 2 головних правила

У людей, які прагнуть позбутися від зайвих кілограмів, виникає питання, чи можна їм їсти рис. Ця крупа має свої особливості.

Для того щоб рис не нашкодив фігурі та навіть допоміг схуднути, потрібно правильно його готувати й дотримуватися 2 простих правил. Детальніше про них розповіла дієтологиня Світлана Фус.

Цікаво Який бургер можна їсти при схудненні: смачний рецепт, який сподобається всім

Мене часто запитують, чи можна їсти рис при схудненні? Моя відповідь: "Можна!" Але прошу врахувати деякі нюанси.⁣⁣ Ми повинні знати, що від швидкості, з якою засвоюються з продукту вуглеводи, залежить його глікемічний індекс (ГІ). Чим швидше продукт розщеплюється до глюкози, тим вищий глікемічний індекс,

– зазначила Фус.

Від чого залежить користь рису

Дієтологиня пояснила, що повільні вуглеводи у продуктах з низьким ГІ дозволяють зберегти ситість на тривалий час і не провокують переїдання.

Крім того, важливо враховувати спосіб приготування і поєднання продуктів – від цього залежить швидкість засвоєння вуглеводів.⁣⁣ ⠀

Рис потрібно правильно готувати / Фото Pixabay

Трохи недоварений рис – це постачальник повільних вуглеводів, а сильно розварений засвоюється майже так швидко, як цукор.⁣⁣ Чому так відбувається? Чим довше ми варимо рис, тим сильніше він розварюється, тим більше довгих вуглеводневих ланцюжків розпадається на короткі ланцюги. В результаті у каші залишаються швидкі вуглеводи, які за короткий час розщеплюються до глюкози. Рівень цукру в крові різко підіймається, потім швидко опускається, і ми знову відчуваємо голод,

– уточнила Світлана Фус.

На швидкість засвоєння також впливає поєднання з іншими продуктами. Дієтологиня розповіла, що клітковина, пектин, білки уповільнюють всмоктування вуглеводів.

Корисно Фрукти та ягоди при зниженні ваги: як їх правильно вживати

Рис рекомендується їсти з овочами, рибою, м'ясом / Фото Pixabay

Як їсти рис, щоб худнути: 2 правила

Рис потрібно варити до стану al dente (твердий, але не сильно), щоб він залишався розсипчастим, але при цьому зберіг смак. Рис слід їсти з м'ясом, рибою та іншими продуктами, що багаті на білок. Велика кількість овочів стане перевагою.

Звичайний білий рис – калорійний і має високий глікемічний індекс – 70 одиниць.⁣⁣ Корисніший – нешліфований басматі, глікемічний індекс якого середній і дорівнює 50 одиницям. Калорійність 100 грамів відвареного рису становить 120 – 140 ккал,

– резюмувала Світлана Фус.