Як відстежити схуднення без ваг: 4 способи від спортсменки

Багато людей, які худнуть, по кілька разів на день стають на ваги і відстежують цифри. Однак справжній прогрес покаже лише тіло.

Як відстежити схуднення, розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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Усім тим, хто бажає схуднути, добре знайома процедура зважування. А хтось навіть стрибає на ваги по 3-4 рази на день в надії побачити зменшення цифри. Але ваги, які стають тим, хто худне, головним супутником життя, не дають об'єктивної картини. Потрібно пам'ятати, що процес схуднення спрямований не на зниження загальної маси тіла, а на зміну співвідношення в організмі балансу жирової і м'язової тканини, – зазначила Самойлова.

Також тіло може затримувати воду в організмі. Це відбується з кількох причин:

прийом лікарських препаратів;

солона їжа;

хронічні недосипання;

алкогольні напої;

важке тренування;

недостатнє споживання води;

наближення критичних днів.

Орієнтуйтеся не на вагу, а на об'єми / Фото freepik

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Як відстежувати прогрес схуднення

Фото до / після

Один з найбільш об'єктивних підходів до оцінки змін зовнішнього вигляду. Фото рекомендується робити раз на 3-4 тижні.

Одяг

Повсякденні джинси або спідниця, а точніше їх пояс, допоможуть відстежити перетворення тіла.

Об'єми тіла

Раз на 7-10 днів робіть виміри тіла. Для цього заведіть щоденник і виберіть контрольні місця. Наприклад, талію, стегна, груди.

Каліпер

Цей прилад вимірює товщину жирової складки.

Варто пам'ятати, що якщо разом з дієтою ви почали тренуватися, тіло поступово змінюватиме склад: м'язова маса буде збільшуватися, а жировий прошарок зменшуватися. При цьому, вага може не мінятися, оскільки м'язова тканина важча, ніж жир. Але ваше тіло навіть при колишніх цифрах ваги буде виглядати стрункішим і підтягнутим. Якщо у вас відбувається візуальна зміна об'ємів і зменшення параметрів, але вага стоїть на місці, радійте – ви рухаєтеся у правильному напрямку! – пояснила Самойлова.