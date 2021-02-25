Як урізноманітнити вівсянку: 10 найсмачніших добавок

Джерело:інстаграм Альбіни Коміссарової
Вівсянка – це той продукт, без якого точно не обходиться жодна дієта. Дієтологиня Альбіна Коміссарова поділилася варіантами смачних наповнювачів до каші, щоб ця страва вам не набридла.
За словами Альбіни Коміссарової, ви можете їсти вівсянку щодня, але пам'ятайте, що ключовим моментом харчування є різноманітність. Тому краще, якщо ваш сніданок буде різний або, хоча б, з різним наповнювачем.
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Сніданок має бути різним або, хоча б, з різним наповнювачем / Фото pexels
Трохи. Додайте столову ложку молока або їжте достатньо кальцію протягом дня і можна про це не думати,
– запевняє дієтологиня.
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