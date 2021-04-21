Чому ми зриваємося на дієті і як цього уникнути: дієві поради

Джерело:інстаграм Наді Андрєєвої
Під час схуднення зрив може статися і у професійних спортсменів, і у домогосподарок. І це нормально, тому що ми не залізні. Але хтось зривається з кінцями, а хтось лише відступає на пів кроку назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Нутриціологиня Надя Андрєєва розповіла, як навчитися уникати зривів.
Важливо зрозуміти, що відхилення – це невіднятна частина шляху до мети. Дорога прямою не буває. Чим більше несподіваних поворотів, тим веселіша "подорож", говорить Надя Андрєєва.
До слова Який бургер можна їсти при схудненні: смачний рецепт, який сподобається всім
Не сваріть себе та не звинувачуйте за те, що з'їли зайвого. Почніть з того, щоб чесно проаналізувати, що спровокувало зрив:
Аналіз допоможе зрозуміти, що сталося і як запобігти цьому в майбутньому,
– запевняє нутриціологиня.
Якщо ви з'їли зайвого на дієті, це – нормально / Фото pixabay
По першому пункту хочу нагадати, що дуже важливо, щоб в раціоні було достатньо білків і жирів,
– додала Андрєєва.
Читайте також Через які гормони зростає вага: 10 "ворогів" фігури