Чому ми зриваємося на дієті і як цього уникнути: дієві поради

Під час схуднення зрив може статися і у професійних спортсменів, і у домогосподарок. І це нормально, тому що ми не залізні. Але хтось зривається з кінцями, а хтось лише відступає на пів кроку назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Нутриціологиня Надя Андрєєва розповіла, як навчитися уникати зривів.

Важливо зрозуміти, що відхилення – це невіднятна частина шляху до мети. Дорога прямою не буває. Чим більше несподіваних поворотів, тим веселіша "подорож", говорить Надя Андрєєва.

До слова Який бургер можна їсти при схудненні: смачний рецепт, який сподобається всім

Не сваріть себе та не звинувачуйте за те, що з'їли зайвого. Почніть з того, щоб чесно проаналізувати, що спровокувало зрив:

сильні обмеження у їжі;

сувора дієта;

заборона на всі задоволення в їжі;

недосип / втома;

інтенсивні емоції / нудьга / дискомфорт;

поява улюбленої страви у полі зору;

зовнішні подразники і стимули (люди, запахи, події).

Аналіз допоможе зрозуміти, що сталося і як запобігти цьому в майбутньому,

– запевняє нутриціологиня.



Якщо ви з'їли зайвого на дієті, це – нормально / Фото pixabay

5 моментів, на які варто звернути увагу

збалансованість раціону;

навик працювати зі стресом, переживаннями і підтримувати нервову систему;

заплановані й дозволені пустощі;

вміння усвідомлено реагувати на тригери;

режим, що підтримує гормональний баланс і якісний відпочинок.

По першому пункту хочу нагадати, що дуже важливо, щоб в раціоні було достатньо білків і жирів,

– додала Андрєєва.

Читайте також Через які гормони зростає вага: 10 "ворогів" фігури

Три методи підтримати себе під час проходження детоксу