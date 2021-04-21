Чому ми зриваємося на дієті і як цього уникнути: дієві поради

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Джерело:

інстаграм Наді Андрєєвої

Під час схуднення зрив може статися і у професійних спортсменів, і у домогосподарок. І це нормально, тому що ми не залізні. Але хтось зривається з кінцями, а хтось лише відступає на пів кроку назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Нутриціологиня Надя Андрєєва розповіла, як навчитися уникати зривів.

Важливо зрозуміти, що відхилення – це невіднятна частина шляху до мети. Дорога прямою не буває. Чим більше несподіваних поворотів, тим веселіша "подорож", говорить Надя Андрєєва.

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Не сваріть себе та не звинувачуйте за те, що з'їли зайвого. Почніть з того, щоб чесно проаналізувати, що спровокувало зрив:

  • сильні обмеження у їжі;
  • сувора дієта;
  • заборона на всі задоволення в їжі;
  • недосип / втома;
  • інтенсивні емоції / нудьга / дискомфорт;
  • поява улюбленої страви у полі зору;
  • зовнішні подразники і стимули (люди, запахи, події).

Аналіз допоможе зрозуміти, що сталося і як запобігти цьому в майбутньому,
– запевняє нутриціологиня.


Якщо ви з'їли зайвого на дієті, це – нормально / Фото pixabay

5 моментів, на які варто звернути увагу

  • збалансованість раціону;
  • навик працювати зі стресом, переживаннями і підтримувати нервову систему;
  • заплановані й дозволені пустощі;
  • вміння усвідомлено реагувати на тригери;
  • режим, що підтримує гормональний баланс і якісний відпочинок.

По першому пункту хочу нагадати, що дуже важливо, щоб в раціоні було достатньо білків і жирів,
– додала Андрєєва.

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Три методи підтримати себе під час проходження детоксу

  1. Лягайте спати до 22:30. Провітріть кімнату і за пару годин до сну перестаньте користуватися будь-якими гаджетами з синім екраном.
  2. Придумайте собі радість! 2 рази в тиждень сплануйте те, що принесе вам задоволення й ласування смаколиками. Навіть під час найсуворішої дієти можна порадувати себе улюбленими десертами.
  3. По можливості займайтеся йогою 3 рази у тиждень.

 