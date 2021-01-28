Як тримати себе у формі цілий рік: ТОП порад від чемпіонки України

28 січня 2021 , 17:04
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Для того щоб цілий рік знаходитися у прекрасній формі і не боятися зайвих кілограмів, необхідно дотримуватися простих рекомендацій.

Джерело: інстаграм Євгенії Самойлової

Які правила і звички допоможуть забути про надмірну вагу, розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Що потрібно, щоб бути у формі цілий рік

  • Правильне і збалансоване харчування. У раціоні має бути достатньо калорій, білків, жирів і вуглеводів (це індивідуально для кожної людини і залежить від конкретної мети).
  • Важливо зрозуміти, їсти потрібно, щоб жити, а не навпаки.
  • Уникати шкідливих продуктів харчування.
  • "Вбивати" стрес за допомогою фізичного навантаження, а не заїдати його.
  • Пити багато води.
  • Брати з собою корисні перекуси (фрукт, горіхи та ін.).
  • Фізичні навантаження повинні стати невід'ємною частиною життя.

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  • Придбайте універсальний спортивний інвентар (фітнес-гумки, еспандери, скакалку, петлі TRX), щоб мати можливість у будь-якому місці провести тренування.
  • Виберіть ті фізичні вправи, які вам до душі.
  • Повноцінний сон.
    Засинання без гаджетів – всю техніку потрібно прибрати подалі за годину до сну.
  • Активність протягом дня (сходи замість ліфта, прогулянка замість транспорту).
  • Щотижня вводьте у ваше життя нову корисну звичку.
  • Балуйте себе враженнями, а не їжею.
  • Живіть у гармонії з собою.