Виконуй з диваном і на лавочці: чемпіонка показала потужне тренування

Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
За вікном – весна, а це означає, що прийшов час зайнятися собою більш ретельно. При цьому тренування можна виконувати як на вулиці, так і вдома.
Ненудні вправи, які можна робити і на лавочці, і на дивані, – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Тренування на все тіло! Можна виконувати і вдома з диваном, і на вулиці на лавці, наприклад, після пробіжки,
– зазначила Самойлова.
Кожну вправу виконуємо в 3 – 4 підходи.
Регулярні тренування корисні для здоров'я / Фото pinterest
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