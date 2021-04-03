Виконуй з диваном і на лавочці: чемпіонка показала потужне тренування

За вікном – весна, а це означає, що прийшов час зайнятися собою більш ретельно. При цьому тренування можна виконувати як на вулиці, так і вдома.

Ненудні вправи, які можна робити і на лавочці, і на дивані, – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Тренування на все тіло! Можна виконувати і вдома з диваном, і на вулиці на лавці, наприклад, після пробіжки,

– зазначила Самойлова.

Які вправи робити

Присідання на 1 нозі – 15 – 20 разів на кожну ногу.

Болгарський випад – 15 – 20 разів на кожну ногу.

Віджимання – 15 – 20 разів.

Зворотні віджимання – 15 разів.

Складочка на прес – 20 разів.

Кожну вправу виконуємо в 3 – 4 підходи.

Регулярні тренування корисні для здоров'я / Фото pinterest

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Користь регулярних тренувань