Як тренуватися у домашніх умовах без спортивного інвентарю: відео

Для того щоб підтримувати форму або знизити вагу, займатися спортом можна у домашніх умовах і без додаткового інвентарю.
Кругове тренування показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
Читайте Як підкачати ноги: зірковий тренер показав функціональні вправи
Кругове тренування у домашніх умовах без спортінвентарю. 6-8 раундів,
– зазначила Кононова.
У комплексі – 5 вправ. Відпочинок залежить від відновлення (стежте, щоб частота серцевих скорочень (ЧСС) знижувалася на 25-30 ударів на хвилину).
Для виконання вправ знадобиться зручна форма та взуття, а також фітнес-килимок і питна вода.
Для домашнього тренування потрібен фітнес-килимок / Фото Pixabay
Цікаво З молотка пустять кросівки, які створені спеціально для Барака Обами: фото
1. Присяд + вибуховий присяд – 8-10 повторень;
2. 4 ножиці + випад – 10-12 повторень;
3. Віджимання з киснем долонею плеча – 8-10 повторень;
4. Велосипед – 20 повторень;
5. Планка – 30-40 секунд.