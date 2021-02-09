Як тренуватися у домашніх умовах без спортивного інвентарю: відео

9 лютого 2021 , 20:40
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Для того щоб підтримувати форму або знизити вагу, займатися спортом можна у домашніх умовах і без додаткового інвентарю.

Кругове тренування показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Кругове тренування у домашніх умовах без спортінвентарю. 6-8 раундів,
– зазначила Кононова.

З чого складається тренування

У комплексі – 5 вправ. Відпочинок залежить від відновлення (стежте, щоб частота серцевих скорочень (ЧСС) знижувалася на 25-30 ударів на хвилину).

Для виконання вправ знадобиться зручна форма та взуття, а також фітнес-килимок і питна вода.

Для домашнього тренування потрібен фітнес-килимок​ / Фото Pixabay

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1. Присяд + вибуховий присяд – 8-10 повторень;
2. 4 ножиці + випад – 10-12 повторень;
3. Віджимання з киснем долонею плеча – 8-10 повторень;
4. Велосипед – 20 повторень;
5. Планка – 30-40 секунд.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео: