Як тренувати спину: 3 крутих вправи від фітнес-тренерки

Для того щоб спина була красивою та підтягнутою, знадобляться фізичні вправи. Вони повинні бути грамотно підібрані.

Виконувати вправи можна і в домашніх умовах. Три вдалих варіанти назвала фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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3 вправи для красивої спини

Відведення рук до сідниць

Ця проста вправа виконується без інвентарю й дозволяє опрацювати найширші м'язи. Також вона доброчинно позначається на зміцненні мускулатури плечей. Необхідно лягти на живіт на гімнастичний килимок і витягнути уздовж верхні та нижні кінцівки. По черзі відводьте руки до стегон, виконуючи маленькі затримки у піковій точці. Чим ширший мах – тим більше навантаження.

Гіперекстензія лежачи на животі

Заняття дозволяє виправити поставу, випрямити спину та розкрити грудний відділ хребта. Ляжте вниз животом на гімнастичний килимок, зведіть долоні на потилиці, розправивши лікті в протилежні боки.

Підіймайте корпус вгору, покладаючись виключно на силу поперекових м'язів. У верхній точці зробіть паузу, щоб відчути максимальне напруження,

– пояснила Марина Боржемська.

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Супермен

Елемент тренування спини у домашніх умовах є одним з найбільш ефективних, задіюючи м'язи, що розгинають хребет, сідниці, задню стегнову поверхню, стабілізатори та дельти,

– зазначила фітнес-тренерка.

Для виконання вправи, потрібно лягти на живіт і відірвати голову від підлоги. Нижні та верхні кінцівки потрібно витягнути уздовж. Далі одночасно підіймайте їх на 10 сантиметрів від підлоги, роблячи паузи у піковій амплітуді. Після неї руки й ноги повертаються назад.