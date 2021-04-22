Який ранковий ритуал подарує стрункість і здоров'я: простий лайфхак

Кожна людина хоче бути здоровою, стрункою та сповненою сил протягом дня. Для цього слід дотримуватися простого ритуалу вранці.

Чиста вода з лимоном натщесерце допоможе прокинутися і подарує заряд бадьорості. Детальніше про користь такої звички розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Щоранку я першою справою після пробудження наливаю собі склянку води та кладу туди часточку лимона. Це допомагає прокинутися і заряджає бадьорістю. Крім того, лимонна вода – це корисно,

– зазначила Кален.

Чому важливо пити воду з лимоном вранці

Схуднення та очищення організму

За словами експертки, після випитої на голодний шлунок води з лимоном, відбувається викид жовчі. Якщо в шлунку є залишки вечірньої їжі, жовч і лимонний сік допоможуть їм перетравитися. Це також допоможе очиститися від шлаків і знизити вагу.

Поліпшення зовнішнього вигляду шкіри

Лимонна вода містить вітаміни та антиоксиданти, які беруть участь в процесі розгладження шкіри та уповільнюють процеси старіння. Цей ранковий ритуал допоможе вам прибрати дрібні зморшки та продовжити молодість.

Лимонну воду потрібно пити натщесерце / Фото Pixabay

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Здоров'я суглобів

Експертка пояснила, що регулярне вживання лимона дозволить швидше вивести з організму сечову кислоту, яка може накопичуватися в суглобах і викликати запалення.

Покращення імунітету

Вода з лимоном компенсує втрату вітаміну С і допомагає організму боротися з вірусами. Крім того, калій, який міститься в напої, підтримує водно-сольовий баланс в організмі.

Але є у цього смачного напою і протипоказання: не варто пити воду з лимоном тим, у кого є проблеми зі шлунком та кишечником або алергія на лимон. Також надмірне споживання цього напою може зіпсувати емаль зубів, тому чистіть зуби після кожної випитої склянки лимонної води,

– резюмувала Олена Кален.