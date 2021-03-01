Найефективніші вправи для спалювання жиру на животі

Легко позбавитися від зайвого жиру на животі допоможуть вправи для зміцнення м'язів кора. І ось кілька їхніх різновидів, які найефективніші.

Присідання

Встаньте прямо, ноги поставте на ширину плечей. Втягніть живіт і напружте м'язи. Згинайте ноги в колінах і присідайте, плавно виштовхуючи сідниці назад. Присівши на 90 градусів, затримайтеся на кілька секунд у такому положенні і тримайте сідниці напружені, після чого повільно підіймайтеся.

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Присідання / Фото experiencelife

Бічні планки

Опустіться на всі чотири кінцівки, потім постарайтеся повернутися на бік, впираючись у підлогу рукою і ногою і створивши між ними своєрідну дугу. Інші кінцівки підійміть вверх. Плече повинно бути вище ліктя. Утримуйте цю позицію близько хвилини, відчуваючи напруги в тулубі, а потім міняйте бік.



Бічна планка / Фото coachmag

Місток

Лягайте на спину, поставте ноги ступнями на підлогу і, згинаючи коліна, підіймайте спину вгору, не відриваючи голови і шиї. Напружте корпус і тягніть стегна вгору, щоб створити місток. Стискаєте сідниці і утримуйте плечі на підлозі протягом декількох секунд.



Місток / Фото sworkit

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Поза альпініста

Ляжте на підлогу, як перед віджиманнями. Потім по черзі починайте згинати ноги в колінах підтягуючи їх до грудей. Намагайтеся підтягувати коліно до протилежного від нього плечах, тобто вперед і вбік. Кілька разів повторюйте вправу.



Поза альпініста / Фото totalworkout.fitness