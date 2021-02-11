Як сон допомагає худнути: тренерка озвучила важливі факти

Всім відомо, що якісний сон – запорука не лише доброго здоров'я, але й гарної фігури.

Як сон допомагає бути у відмінній формі, розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

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Наша зовнішня краса, стрункість, підтягнутість і хороше самопочуття залежить від якісного відпочинку. Люди, які сплять менше, більш схильні до ризику ожиріння, тому що у них більше виражено почуття голоду. Під час постійних недосипів, в організмі людини виробляються гормони грелін і пептид-1. Рівень першого зростає у чоловіків, і викликає почуття голоду, другий знижується у жінок, і теж стимулює бажання поїсти,

– зазначила Полтавська.

За її словами, постійне недосипання заважає людині рухатися, тому що організм втомлений. Крім того, нестача сну порушує харчування, що призводить до набору зайвої ваги.

Мати фігуру мрії без якісного сну дуже важко​ / Фото cronica

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Якщо ж недосип стає хронічним, організм відчуває колосальне навантаження. Безсоння або усвідомлене скорочення часу на нічний відпочинок – це стрес. А стрес багато хто воліє "заїдати",

– додала тренерка.

Вона пояснила, що якісний сон допомагає бути у формі і поліпшити спортивні результати.

Коли людина спить, то її гіпофіз виділяє більше гормону росту, який допомагає відновлюватися організму, і відповідає за формування м'язової маси. Порушення сну насправді притупляє активність в лобній долі головного мозку, яка відповідає за прийняття рішень і самоконтроль,

– пояснила Анастасія Полтавська.

У той же час безсоння і недосипання найбільш часто призводять до депресії, зловживання кофеїном. За словами тренерки, для відмінної форми і здоров'я хороший сон (7-8 годин) повинен бути способом життя.