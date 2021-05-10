Як смачно приготувати рибу: кращі способи та секретні інгредієнти

Для того щоб риба вийшла смачною, слід знати способи її приготування. Також потрібно використовувати правильні спеції.

Ці тонкощі дозволять отримати ідеальну страву та насолодитися її смаком і ароматом. Детальніше розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

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Риба – найкращий суперфуд. І в трійці найбільш корисних для здоров'я, молодості та краси продуктів у неї, поза сумнівами, пальма першості,

– зазначила Коготкова.

Як смачно приготувати рибу

Перед приготуванням рибу потрібно розморозити у холодильнику. Для цього знадобиться 6-12 годин. За 30-40 хвилин до приготування риби, її слід дістати й тримати за кімнатної температури.

Порційні стейки та філе:

На пару готуються за 8-12 хвилин. Для цього потрібно закип'ятити воду, покласти стейк, накрити кришкою і через кілька хвилин можна насолоджуватися смачною стравою.

готуються за 8-12 хвилин. Для цього потрібно закип'ятити воду, покласти стейк, накрити кришкою і через кілька хвилин можна насолоджуватися смачною стравою. На грилі й на сковороді час готування складе 4 хвилини на 1 см товщини.

У духовці достатньо 12-15 хвилин за температури 170 градусів. Якщо це ціла риба вагою 1 кілограм, запікається вона близько 40 хвилин. Скумбрія або оселедець вагою 300 грамів – 20 хвилин.

Смачна риба стане відмінною вечерею / Фото Pixabay

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Які трави використовувати при приготуванні риби

Кухарі, які готують рибу, вважають, що потрібно використовувати правильні спеції та прянощі.

Сіль, перець (чорний, червоний, білий, рожевий), лавровий лист, зелень.

Шафран – ідеальний варіант для червоної риби.

Орегано поєднується з чорним перцем, базиліком і розмарином.

Трави додають рибі особливий аромат​ / Фото Pixabay