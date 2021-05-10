Як смачно приготувати рибу: кращі способи та секретні інгредієнти

10 травня 2021 , 10:35
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Джерело:

Інстаграм Альони Коготкової

Для того щоб риба вийшла смачною, слід знати способи її приготування. Також потрібно використовувати правильні спеції.

Ці тонкощі дозволять отримати ідеальну страву та насолодитися її смаком і ароматом. Детальніше розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

Корисно Як правильно готувати рибу: нюанси, які має знати кожен

Риба – найкращий суперфуд. І в трійці найбільш корисних для здоров'я, молодості та краси продуктів у неї, поза сумнівами, пальма першості,
– зазначила Коготкова.

Як смачно приготувати рибу

Перед приготуванням рибу потрібно розморозити у холодильнику. Для цього знадобиться 6-12 годин. За 30-40 хвилин до приготування риби, її слід дістати й тримати за кімнатної температури.

Порційні стейки та філе:

  • На пару готуються за 8-12 хвилин. Для цього потрібно закип'ятити воду, покласти стейк, накрити кришкою і через кілька хвилин можна насолоджуватися смачною стравою.
  • На грилі й на сковороді час готування складе 4 хвилини на 1 см товщини.
Якщо риба жирна – олія їй не потрібна. Морську рибу можна не солити.
  • У духовці достатньо 12-15 хвилин за температури 170 градусів. Якщо це ціла риба вагою 1 кілограм, запікається вона близько 40 хвилин. Скумбрія або оселедець вагою 300 грамів – 20 хвилин.

Смачна риба стане відмінною вечерею / Фото Pixabay

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Які трави використовувати при приготуванні риби

Кухарі, які готують рибу, вважають, що потрібно використовувати правильні спеції та прянощі.

  • Сіль, перець (чорний, червоний, білий, рожевий), лавровий лист, зелень.
  • Шафран – ідеальний варіант для червоної риби.
  • Орегано поєднується з чорним перцем, базиліком і розмарином.
Важливо! За словами дієтологині, соус, маринад, жирні вершки, масло чи панірування можуть зіпсувати хорошу рибу.

Трави додають рибі особливий аромат​ / Фото Pixabay

  • Фенхель вважається ідеальною приправою для риби.
  • Майоран надає рибі пряний стійкий аромат.
  • Каррі надає колір і дивовижний аромат.

 

Автор: Наталя Бережна