Швидко, корисно й малокалорійно: яку страву приготувати влітку

Влітку хочеться вживати у їжу щось смачне, але легке. Важливо, щоб на приготування не витрачалося багато часу.
Ідеальним варіантом є овочі, приготовані на грилі. Як це зробити правильно та смачно, розповіла фітнес-тренерка Анастасія Полтавська.
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Як смачно приготувати овочі на грилі
Овочі на грилі готуються так швидко, що ви не встигатимете підставляти тарілки, знімаючи їх. Овочева страва за цим рецептом малокалорійна й корисна, адже у ній зберігаються усі вітаміни,
– зазначила Полтавська.
Продукти, які знадобляться (на 2 порції):
- Кабачок – 1 штука.
- Баклажан – 1 – 2 штуки.
- Помідор – 1 – 2 штуки.
- Кукурудза (відварена) – 1 – 2 штуки.
- Перець болгарський – 1 штука.
- Цибуля ріпчаста – за бажанням.
- Олія – 2 столові ложки.
- Сіль – до смаку.
Овочі на грилі – це не лише корисно, але й смачно / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Овочі промиваємо у воді. Кукурудзяні качани заздалегідь відварюємо в підсоленій воді протягом 10 хвилин.
- У кабачків і баклажанів зрізаємо хвостики, нарізаємо овочі пластинами (до 0,5 сантиметра товщиною).
- Перець очищаємо від насіння й нарізаємо стрічками.
- Прогріваємо гриль на вугіллі, заздалегідь солимо овочі й змащуємо їх рослинною олією.
- Якщо у вас електричний гриль – змащуємо його олією.
- Викладаємо кабачки, баклажани та перець на гриль.
Якщо у вас техніка з двома листами, то закрийте гриль й обсмажуйте овочі 2 – 3 хвилини. Якщо ж ні, то переверніть їх на інший бік через 1 – 2 хвилини. Як тільки попередня овочева нарізка буде готова, викладіть її на тарілку й помістіть на гриль відварну кукурудзу та нарізаний томат. Обсмажуйте таку ж кількість часу до характерних візерунків-смужок,
– додала Анастасія Полтавська.
Викладаємо все на тарілку й подаємо до столу з соусом. Це може бути густий йогурт, сметана, майонез, тартар, айолі – вибирайте на свій смак.