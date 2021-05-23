Як швидко заснути й виспатися: 9 правил здорового сну

Якісний сон є запорукою здоров'я й гарного самопочуття. Проте з віком заснути стає все важче.

Існують способи, які допомагають розслабитися й краще спати. Детально про них розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодибілдингу (2015) Антон Гречанюк.

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Якщо ви встаєте вже втомленими, якщо протягом дня відчуваєте занепад сил, довго не можете заснути чи прокидаєтеся посеред ночі й відчуваєте труднощі заснути далі, то ці поради саме для вас,

– зазначив Гречанюк.

Як швидше засинати

1. Активність

Протягом дня будьте активними. Намагайтеся проходити не менше 10 тисяч кроків. За словами тренера, це допоможе краще спати.

2. Приберіть гаджети

Підсвічування телевізора чи мобільного телефону заважає мозку розслабитися. Намагайтеся не взаємодіяти з жодними гаджетами за годину-дві до сну.

3. Пийте трав'яні чаї

Теплий ромашковий чай перед сном заспокоїть і допоможе сповільнити мозкові хвилі. Також з рослинних засобів ефективні валеріана, пасифлора і хміль.

4. Обладнайте спальне місце

Під час сну має бути комфортне положення тіла. Тому перевірте свій матрац і подушку.

5. Температура повітря

Оптимальна температура повітря для сну – 20-23 градусів. У жаркому приміщенні складніше заснути, тому важливо провітрювати кімнату.

Сон – важлива умова для хорошого самопочуття / Фото Pixabay

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6. Темрява

Для того щоб швидше заснути, у кімнаті має бути темно. Ви можете використовувати маску для очей або щільні штори.

7. Час сну

Для підтримки здоров'я людина має спати 7-9 годин. Пізнє засипання може викликати проблеми зі сном або привести до поганого самопочуття вранці. Лягайте спати не пізніше, ніж о 23:00.

8. Розслабтеся перед сном

Прийміть ванну, почитайте книгу – це заспокоїть мозок. Можна використовувати й інші методи релаксації (але не алкоголь).

9. Мелатонін

Часто проблеми зі сном пов'язані з нестачею мелатоніну. Лише 0,3-1 міліграм гормону здатні забезпечити легке засинання і якісний відпочинок. Це набагато краще за фармакологічні снодійні,

– резюмував Антон Гречанюк.