Як швидко схуднути: прості кроки, які допоможуть досягти мети

Кожна людина, яка намагається знизити вагу, стикається з низкою проблем. Все починається з дієти.

Далі йде голод, зрив, страх їжі, стрес і збільшення ваги. Як уникнути такого розвитку ситуації розповіла нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як худнути правильно і без зривів

Важливо розуміти, що всі дієти мають свої терміни. Після цього починаються проблеми, адже повертається колишній раціон, порції та вага.

Після цього починаються проблеми, адже повертається колишній раціон, порції та вага. Для того щоб схуднути, не потрібно голодувати . Харчуйтеся не рідше ніж кожні 4 години. Важливо укладатися у свою добову калорійність.

. Харчуйтеся не рідше ніж кожні 4 години. Важливо укладатися у свою добову калорійність. Раціон повинен бути різноманітним.

Якщо харчуватися салатом тиждень, то немає нічого дивного в тому, що в результаті ти все кинеш, не встоявши перед спокусою тортом чи смаженою картоплею,

– уточнила Катерина Медушкіна.

Для того щоб схуднути, в першу чергу приберіть все харчове сміття (фастфуд, газована вода, снеки) з раціону.

Денний раціон слід скласти заздалегідь / Фото Pixabay

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Використовуйте готове меню, розраховане за кількістю калорій і нутрієнтів. У такому випадку вам не доведеться думати про те, щоб такого з'їсти, щоб не зашкодити фігурі.

Просто купуєш потрібні продукти за списком – і їси за меню. Нічого зайвого не зможе проникнути у твій раціон. Можна готувати заздалегідь – і тоді зникне небезпека перехопити спонтанно щось зайве,

– уточнила нутриціологиня.

Меню повинно повністю закривати потребу у білках, жирах і вуглеводах. При такому раціоні організм не вимагатиме піцу і шоколадки.

Нормально хотіти з'їсти щось смачне. Важливо розуміти, що замість батончика з нечитабельним складом краще з'їсти сир з ягодами й вже завтра сказати собі спасибі за цей вибір,

– резюмувала Катерина Медушкіна.

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