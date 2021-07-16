Як швидко схуднути: прості кроки, які допоможуть досягти мети

16 липня 2021 , 16:35
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Джерело:

інстаграм Катерини Медушкіної

Кожна людина, яка намагається знизити вагу, стикається з низкою проблем. Все починається з дієти.

Далі йде голод, зрив, страх їжі, стрес і збільшення ваги. Як уникнути такого розвитку ситуації розповіла нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як худнути правильно і без зривів

  • Важливо розуміти, що всі дієти мають свої терміни. Після цього починаються проблеми, адже повертається колишній раціон, порції та вага.
  • Для того щоб схуднути, не потрібно голодувати. Харчуйтеся не рідше ніж кожні 4 години. Важливо укладатися у свою добову калорійність.
  • Раціон повинен бути різноманітним.

Якщо харчуватися салатом тиждень, то немає нічого дивного в тому, що в результаті ти все кинеш, не встоявши перед спокусою тортом чи смаженою картоплею,
– уточнила Катерина Медушкіна.

Зверніть увагу! Для того щоб схуднути, в першу чергу приберіть все харчове сміття (фастфуд, газована вода, снеки) з раціону.

Денний раціон слід скласти заздалегідь / Фото Pixabay

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  • Використовуйте готове меню, розраховане за кількістю калорій і нутрієнтів. У такому випадку вам не доведеться думати про те, щоб такого з'їсти, щоб не зашкодити фігурі.

Просто купуєш потрібні продукти за списком – і їси за меню. Нічого зайвого не зможе проникнути у твій раціон. Можна готувати заздалегідь – і тоді зникне небезпека перехопити спонтанно щось зайве,
– уточнила нутриціологиня.

Важливо! Меню повинно повністю закривати потребу у білках, жирах і вуглеводах. При такому раціоні організм не вимагатиме піцу і шоколадки.

Нормально хотіти з'їсти щось смачне. Важливо розуміти, що замість батончика з нечитабельним складом краще з'їсти сир з ягодами й вже завтра сказати собі спасибі за цей вибір,
– резюмувала Катерина Медушкіна.

Автор: Наталя Бережна