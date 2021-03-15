Ніколи не робіть так: помилки, які заважають вам схуднути назавжди

Багато чоловіків і жінки мріють назавжди позбутися від зайвої ваги, але досить часто роблять помилки, які заважають дійти до мети.

Чого не можна робити під час схуднення – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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У соцмережах усі хваляться фігурами, які пострункішали. Зірки, блогерки, подруги – всі худнуть! І тільки у вас цифра на вагах все та ж, що місяць або рік тому. Пропоную розібрати помилки, які ви допускаєте. Хибні уявлення ці дуже поширені! І саме вони заважають вам змінитися,

– зазначила Медушкіна.

Як не потрібно робити, щоб схуднути

Якщо хочеш схуднути – треба їсти менше . За словами фітнес-експертки, таку пораду дає багато хто, але вона помилкова, оскільки це призведе до швидкого голоду і сили зникнуть.

. За словами фітнес-експертки, таку пораду дає багато хто, але вона помилкова, оскільки це призведе до швидкого голоду і сили зникнуть. Весь день ви можете нічого не їсти , адже хочете схуднути. Однак увечері голод загострюється і ви починаєте їсти все підряд.

, адже хочете схуднути. Однак увечері голод загострюється і ви починаєте їсти все підряд. Питний режим . Цей пункт є обов'язковим для всіх. Якщо ви не будете пити достатню кількість води – схуднути буде набагато складніше.

. Цей пункт є обов'язковим для всіх. Якщо ви не будете пити достатню кількість води – схуднути буде набагато складніше. Дієти. Якщо ви обмежуєте себе, то після закінчення дієти пускаєтеся в усі тяжкі. Це призводить до набору ваги.

Збалансоване харчування – один з найважливіших моментів для схуднення / Фото Pixabay

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Впевнені, що якщо з'їсти торт у першій половині дня, то він не відкладеться на боках. І взагалі, можна об'їдатися скільки завгодно – головне до шостої вечора. Мабуть, до шести калорії менш калорійні, на вашу думку, не знаю,

– пояснила Медушкіна.

Багато хто вважає, що якщо їсти грейфпрути, ананаси, селеру або ягоди Годжі, то точно вийде схуднути. Однак ця їжа не вмовить організм забути про іншу "неправильну" їжу.

або ягоди Годжі, то точно вийде схуднути. Однак ця їжа не вмовить організм забути про іншу "неправильну" їжу. Якщо ви відмовляєте собі у смачній їжі і вживаєте, наприклад, тільки гречку, з часом вам це набридне і в хід піде фастфуд чи інша некорисна їжа.

Даєте собі обіцянки: всі, завтра починаю нове життя! Правильне харчування і тренування! Але з ранку проспали, день шалений, до вечора з ніг валитесь, не до нововведень. Ну, тоді з понеділка. Або з першого числа. Але – то гості, то чийсь день народження, то відпустка. І нове життя знову відкладається,

– назвала ще одну причину Катерина Медушкіна.