Ніколи не робіть так: помилки, які заважають вам схуднути назавжди

Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Багато чоловіків і жінки мріють назавжди позбутися від зайвої ваги, але досить часто роблять помилки, які заважають дійти до мети.
Чого не можна робити під час схуднення – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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У соцмережах усі хваляться фігурами, які пострункішали. Зірки, блогерки, подруги – всі худнуть! І тільки у вас цифра на вагах все та ж, що місяць або рік тому. Пропоную розібрати помилки, які ви допускаєте. Хибні уявлення ці дуже поширені! І саме вони заважають вам змінитися,
– зазначила Медушкіна.
Збалансоване харчування – один з найважливіших моментів для схуднення / Фото Pixabay
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Впевнені, що якщо з'їсти торт у першій половині дня, то він не відкладеться на боках. І взагалі, можна об'їдатися скільки завгодно – головне до шостої вечора. Мабуть, до шести калорії менш калорійні, на вашу думку, не знаю,
– пояснила Медушкіна.
Даєте собі обіцянки: всі, завтра починаю нове життя! Правильне харчування і тренування! Але з ранку проспали, день шалений, до вечора з ніг валитесь, не до нововведень. Ну, тоді з понеділка. Або з першого числа. Але – то гості, то чийсь день народження, то відпустка. І нове життя знову відкладається,
– назвала ще одну причину Катерина Медушкіна.