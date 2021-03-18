Як швидко схуднути до літа: ТОП-9 лайфхаків

Навесні жінки часто шукають спосіб, як скинути зайві кілограми до пляжного сезону. У хід йдуть різні дієти та вправи. Дієтологиня Єва Шишова поділилася секретами, як пришвидшити та зробити ефективним процес схуднення.

Розраховуйте правильно час

За тиждень людина може втратити близько 1 кілограма, тобто за місяць реально скинути 4 – 5 кілограмів (може й більше, все залежить від початкових даних), але не сподівайтеся на міфічні -10 кілограмів за місяць. Тобто, щоб схуднути до літа, починати треба уже зараз.

До теми Як схуднути під час Великого посту без шкоди для здоров'я: важливі рекомендації

Перегляньте раціон і харчуйтеся регулярно

Обмежте вживання майонезу, напівфабрикатів, смаженого, жирного, борошняного, солодкого, алкоголю, газованої води та фастфуду. Їжте більше овочів та фруктів. Харчуйтеся регулярно, включаючи основні прийоми їжі та зо 2 перекуси.

Правильно снідайте

Для того, щоб правильно запустити покращений метаболізм, снідати потрібно впродовж 1 – 1,5 години після пробудження. Класичні варіанти сніданку – каша, омлет, запіканка, яєчня.

Обідайте з розумом

Дуже важливо враховувати кількість жирів у своєму раціоні. Звертайте увагу не на обсяг їжі, а на її калорійність і склад. Одна справа з'їсти салат з олією, інша – салат з жирним соусом. Шматок м'яса і пересмажена котлета – теж різні речі.



Як пришвидшити процес схуднення / Фото pixabay

Вечеряйте вчасно

Найкраще приймати їжу за 2 – 3 години до сну. Повноцінний варіант: м'ясо / птиця, риба / морепродукти, сир, яйця, як гарнір – овочі.

Пийте воду

Обов'язково пийте воду. Вона має дуже важливу роль на етапі розщеплення жиру. Необхідний обсяг води 1,5 – 2 літри. Сюди входить тільки вода без газу.

Замінюйте шкідливі солодощі на дозволені

Можна гіркий шоколад, протеїнові батончики, сухофрукти, фрукти, пастилу, зефір (компоненти повинні бути натуральними).

Висипайтеся

Людина краще худне, коли висипається, саме уві сні виробляються гормони, що впливають на апетит і метаболізм.

Читайте також Як правильно їсти сухофрукти під час схуднення: поради дієтологині

Будьте фізично активними

Багато ходіть, займайтеся спортом. Тренуйтеся по можливості 3 – 4 рази в тиждень. Крім цього, дуже ефективна спортивна ходьба. Домашній догляд у вигляді скрабів, масажів і обгортань підтягне вашу шкіру і зробить її еластичнішою.