Як швидко схуднути, не відмовляючись від їжі: поради науковців

Задумали позбутися зайвої ваги, але думка про жорстку дієту відлякує від поставленої мети? Спішимо вас запевнити, що для того, аби спалити кілька кілограмів, зовсім необов'язково сильно обмежувати себе в їжі.

Джерело: Second Nature

Так, замість відмови від улюблених страв, потрібно просто почати жити за новими правилами, які не тільки стануть корисними звичками, а й допоможуть швидше скинути вагу. Такої думки дотримуються фахівці Національної служби охорони здоров'я Великобританії, повідомляє The Sun.

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Корисні звички, які пришвидшують схуднення

Починайте ранок з 10-хвилинної прогулянки і старайтеся займатися фізичними вправами впродовж усього дня. Спробуйте присідати, поки чистите зуби, віджиматися від стіни під час рекламної паузи або бігти на місці, поки готуєте чай.

Обмежте вживання алкоголю і від післяобідньої кави теж краще відмовитися. Це посприяє кращому сну вночі. Крім цього, замініть фруктові соки у пакетах і солодку газовану воду на мінеральну воду, чай, каву та молоко.



Не відмовляйтеся від смаколиків, просто їжте в розумних кількостях / Фото pexels

. Це допоможе уникнути вам спонтанних покупок типу чипсів, морозива та іншої шкідливої ​​їжі.

Їжте більше під час основного прийому їжі, щоб не грішити потім шкідливими перекусами. І забудьте про смаколики перед сном. Якщо ви любите солодке, замініть білий і молочний шоколад на темний з 70% какао в складі. Щотижня пробуйте новий овоч. Намагайтеся вибирати те, що ви раніше ніколи не їли.

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Якщо чогось дуже сильно хочеться, не відмовляйте собі в задоволенні з'їсти це. Однакі не поспішаючи.