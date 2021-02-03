Як швидко схуднути, не відмовляючись від їжі: поради науковців

3 лютого 2021 , 09:03
Читать новость на русском

Задумали позбутися зайвої ваги, але думка про жорстку дієту відлякує від поставленої мети? Спішимо вас запевнити, що для того, аби спалити кілька кілограмів, зовсім необов'язково сильно обмежувати себе в їжі.

Джерело: Second Nature

Так, замість відмови від улюблених страв, потрібно просто почати жити за новими правилами, які не тільки стануть корисними звичками, а й допоможуть швидше скинути вагу. Такої думки дотримуються фахівці Національної служби охорони здоров'я Великобританії, повідомляє The Sun.

І ще Дієтологиня назвала продукти, які розганяють метаболізм та допомагають схуднути

Корисні звички, які пришвидшують схуднення

Починайте ранок з 10-хвилинної прогулянки і старайтеся займатися фізичними вправами впродовж усього дня. Спробуйте присідати, поки чистите зуби, віджиматися від стіни під час рекламної паузи або бігти на місці, поки готуєте чай.

Обмежте вживання алкоголю і від післяобідньої кави теж краще відмовитися. Це посприяє кращому сну вночі. Крім цього, замініть фруктові соки у пакетах і солодку газовану воду на мінеральну воду, чай, каву та молоко.


Не відмовляйтеся від смаколиків, просто їжте в розумних кількостях / Фото pexels

Завжди складайте список продуктів перед походом до супермаркету. Це допоможе уникнути вам спонтанних покупок типу чипсів, морозива та іншої шкідливої ​​їжі.

Їжте більше під час основного прийому їжі, щоб не грішити потім шкідливими перекусами. І забудьте про смаколики перед сном. Якщо ви любите солодке, замініть білий і молочний шоколад на темний з 70% какао в складі. Щотижня пробуйте новий овоч. Намагайтеся вибирати те, що ви раніше ніколи не їли.

Читайте також Які продукти їсти на обід і вечерю при схудненні

Пам'ятайте! Не забороняйте собі нічого з їжі. Якщо чогось дуже сильно хочеться, не відмовляйте собі в задоволенні з'їсти це. Однак їжте в розумних кількостях і не поспішаючи.