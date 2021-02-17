5 звичок з дитинства, які заважають вам схуднути

Зайва вага – проблема мільйонів людей в усьому світі. Багато хто не розуміє, чому вага постійно повертається.

Причиною цього можуть бути звички, які збереглися з дитинства, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Деякі люди роками борються із зайвою вагою і не розуміють, чому вона повертається. Причина часто полягає у звичках з дитинства, які заважають стрункішати у дорослому віці,

​– зазначила Кален.

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Доїдати. У дитинстві багато хто чув: "Доїдай, їжу не можна викидати", "Всі сили у тарілці залишиш". Коли з'явилося відчуття насичення – зупиняйтеся. Їжу, яка залишилася, віддайте бездомним тваринам. Пити чай з цукерками після їжі. Багато батьків у дитинстві обіцяли дітям ласощі за з'їдений суп. Ця звичка залишилася і у дорослих. Пам'ятайте, що солодке краще їсти у першій половині дня. Їсти з хлібом. Раніше раціон був скромним і всі їли хліб, який допомагав відчувати ситість. Зараз же не рекомендується регулярно вживати хліб, особливо з високоочищеного пшеничного борошна. Краще вибирати цільнозерновий хліб або хлібці.

Не доїдайте їжу, якщо відчули насичення / Фото Pixabay

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Обідати 3 стравами.

Такий обід був необхідний людям, які займалися важкою фізичною працею. Сучасна людина витрачає менше енергії. Щоденне вживання 3 страв на обід може призвести до значного набору. Їжте по голоду і до його угамування. Не хочете суп – не їжте. Це не зіпсує шлунок! Проблеми зі шлунково-кишковим трактом починаються, коли людина голодує або переїдає,

– наголосила Олен Кален.