Як швидко накачати трицепс вдома: відео простої вправи

Фітнес-тренерка Катя Качан показала легку вправу "Розгинання рук з-за голови". Ці рухи розраховані на триголовий м‘яз руки, який відповідає за розгинання кінцівки.

Як зазначає тренерка, при виконанні вправи без додаткового навантаження ми надаємо легкого тонусу м‘язам. Але також можна займатися з навантаженням (гантелі, бодібар, фітнес-резинки), що дозволить збільшити м’язи та наростити силу.

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Як правильно виконувати вправу

Станьте прямо, ноги на ширині бедр. Початкове положення – руки за головою зігнуті в ліктях. Видихаючи повністю, розгинайте руки. Вдихаючи, поверніться у початкове положення.

Виконуйте вправу у 3 підходи по 15 – 20 повторень. Відпочинок між підходами – 1 хвилина,

– рекомендує Катя Качан.

Виконуючи вправу зверніть увагу на лікті при розгинанні рук, вони мають бути на ширині плечей, руки паралельні одна одній у верхньому положенні. Розгинання в лікті виконуйте повільно та контрольовано, без різких рухів.

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Додаткове навантаження додавайте поступово, це дозволить уникнути травмування.