Як швидко дізнатися свій зріст: незвичайний лайфхак показали на відео

У TikTok користувачі показали хитрість, завдяки якій можна легко дізнатися свій зріст. Для цього знадобиться лише одвірок чи стіна і дві руки.

Незвичайний тренд у мережі почався на початку лютого після того, коли користувач під ніком jadonmongo показав, як можна легко визначити свій зріст.

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Виявилося, якщо прикласти дві руки до стіни у певному положенні, довжина обох кінцівок буде рівною довжині всього тіла. Як приклад блогер зняв на камеру експеримент із сестрою і з собою.

Лайфхак перевірили й інші юзери TikTok, більшість з яких переконалося, що такий спосіб й справді працює.

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Можете спробувати й самі. А ось відеоінструкції: