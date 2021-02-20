Як схуднути, сидячи вдома: 5 корисних лайфхаків

Джерело:Інстаграм Олени Кален
В умовах карантинних обмежень через пандемію COVID-19 багато людей працюють віддалено і помітили, що почали набирати вагу.
Як уникнути набору ваги, сидячи вдома, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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З переходом на віддалену роботу може бути складно втриматися від імпульсивних походів до холодильника. Уже через кілька днів може з'явитися прибавка у вазі. Щоб не поправитися, сидячи вдома, пропоную кілька порад,
– зазначила Кален.
1. Дозвольте собі відпочивати. Для того щоб ефективно працювати вдома, потрібна висока організованість, адже також існують завдання по дому (приготування їжі, прибирання та ін.). Для організму зміни є стресом, тому слід складати план на день з урахуванням відпочинку.
2. Плануйте, як проведете відпочинок. Для того щоб під час перерви руки не тягнулися до їжі, заздалегідь продумайте, чим будете займатися. Це може бути дозвілля з сім'єю, фітнес, читання або прогулянка на свіжому повітрі.
У холодильнику завжди повинна бути правильна їжа / Фото Pixabay
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3. Питний режим. Не забувайте пити багато води. Для цього можна поставити нагадування на телефон, щоб кожні 1,5-2 години пити воду. Пам'ятайте, що зневоднення призводить до набору ваги.
4. Корисна їжа. Ваш холодильник повинен бути наповнений правильними продуктами. Це допоможе уникнути зривів і вживання нездорової їжі. Замініть солодощі на фрукти, бургери – на сендвічі з цільнозернового хліба.
5. Отримуйте задоволення від їжі. Не варто поєднувати прийоми їжі з іншими заняттями – чатами у телефоні, переглядами фільму та ін. Подібні дії провокують переїдання, оскільки людина не помічає насичення.
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