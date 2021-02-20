Як схуднути, сидячи вдома: 5 корисних лайфхаків

В умовах карантинних обмежень через пандемію COVID-19 багато людей працюють віддалено і помітили, що почали набирати вагу.

Як уникнути набору ваги, сидячи вдома, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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З переходом на віддалену роботу може бути складно втриматися від імпульсивних походів до холодильника. Уже через кілька днів може з'явитися прибавка у вазі. Щоб не поправитися, сидячи вдома, пропоную кілька порад,

– зазначила Кален.

5 лайфхаків, які допоможуть схуднути вдома

1. Дозвольте собі відпочивати. Для того щоб ефективно працювати вдома, потрібна висока організованість, адже також існують завдання по дому (приготування їжі, прибирання та ін.). Для організму зміни є стресом, тому слід складати план на день з урахуванням відпочинку.

2. Плануйте, як проведете відпочинок. Для того щоб під час перерви руки не тягнулися до їжі, заздалегідь продумайте, чим будете займатися. Це може бути дозвілля з сім'єю, фітнес, читання або прогулянка на свіжому повітрі.

У холодильнику завжди повинна бути правильна їжа​ / Фото Pixabay

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3. Питний режим. Не забувайте пити багато води. Для цього можна поставити нагадування на телефон, щоб кожні 1,5-2 години пити воду. Пам'ятайте, що зневоднення призводить до набору ваги.

4. Корисна їжа. Ваш холодильник повинен бути наповнений правильними продуктами. Це допоможе уникнути зривів і вживання нездорової їжі. Замініть солодощі на фрукти, бургери – на сендвічі з цільнозернового хліба.

5. Отримуйте задоволення від їжі. Не варто поєднувати прийоми їжі з іншими заняттями – чатами у телефоні, переглядами фільму та ін. Подібні дії провокують переїдання, оскільки людина не помічає насичення.

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