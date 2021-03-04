Як схуднути, набрати вагу і правильно харчуватися: приклади трьох вечерь

Всім відомо, що для красивого тіла потрібно правильно харчуватися, а для схуднення або набору ваги меню дещо відрізняється.

Яка вечеря підійде для зазначених цілей, розповіла абсолютна чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець.

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Наведу три приклади вечері для різних цілей: схуднення, набір, і просто приклад здорової вечері,

– зазначила Оробець.

Вечеря при схудненні

1. Стейк із індички – 150 грамів (готуємо на грилі або сковороді протягом 15 хвилин).

2. Зелений салат з авокадо і волоськими горіхами (мікс салату – 250 грамів, 1 авокадо, 30 грамів горіхів, заправка – 1 чайна ложка оливкової олії і сік лимона).

Таким чином, в раціоні є білок (біле м'ясо – індичка), клітковина (овочі), жири – авокадо, горіхи і олія.

Вечеря для набору ваги

1. Рис з море продуктами.

2. Сирний десерт з улюбленим фруктом або ягодами (150 грамів сиру 5%, 1 столова ложка сметани 20%, фрукт або 100 грамів ягід – все збити у блендері).

У цій вечері є:

швидкі вуглеводи (фрукти / ягоди), повільні – рис;

білок: легко засвоюваний – морепродукти, "повільний" – сир;

жири з сиру і сметани (також можна додати масло у рис).

Рис підійде як вечеря для набору ваги / Фото Pixabay

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Вечеря для збалансованого харчування

Два курячих яйця-пашот на чорному хлібі. Овочі, приготовані на грилі, або салат зі свіжих овочів.

У вечері є: легкі білки (яйця), складні вуглеводи (хліб) і клітковина (овочі).

Ви можете підставляти свої продукти, головне, щоб вони потрапляли під написані категорії. І тоді у вас щодня буде різноманітна вечеря, а не одне і теж,

– резюмувала Оксана Оробець.