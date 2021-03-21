Схуднення до літа: ТОП-5 помилок жінок і чоловіків

Джерело:Інстаграм Катерини Кутіної
Літо стає все ближче і ближче, люди масово починають худнути. Вони використовують для цього найрізноманітніші методи.
Які помилки роблять ті, хто хоче схуднути, розповіла дієтологиня Катерина Кутіна.
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Сезон "схуднути до літа" оголошується відкритим. Сьогодні хочу узагальнити деякі помилки схуднення і розповісти про труднощі, з якими стикається кожен, хто хоч раз замислювався про необхідність зниження ваги,
– зазначила Кутіна.
За словами дієтолога, для того щоб худнути – треба їсти.
Голодування – це вірний спосіб не схуднути, а набрати зайві кілограми. Відсутність їжі організм сприймає, як стрес, і намагається отримати максимум з того, що в нього надходить. Це цілком природно – організм працює в економ-режимі і намагається накопичити жировий прошарок на "чорний день" навіть з того мінімуму їжі, який є у раціоні,
– пояснила Катерина Кутіна.
Вона підкреслила, що для довготривалого ефекту потрібно здорове харчування і активний спосіб життя.
Дієтологиня розповіла, що схуднення не повинно бути болісним. Тому не слід себе сильно обмежувати, інакше це спричинить негативні наслідки для організму.
Схуднення має бути у задоволення / Фото pixabay
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Кутіна розповіла, що виключати різні продукти (глютен, молочку, цукор, хліб, макарони, банан, картопля) – це помилка. За її словами, немає продуктів, від яких можна набрати вагу, а товстіють люди через надлишок будь-яких калорій. Для схуднення важливо створити невеликий дефіцит калорій.
Важливо розуміти, що вага накопичується роками, тому позбуватися від неї доведеться не тиждень і не місяць. Реальна швидкість втрати жиру в організмі складає 0,5 – 1 кілограм. Багато хто сприймає схуднення як дієту, а не як зміну способу життя.
За фактом, замінити "не ПХ" на "ПХ" (правильне харчування – Актив 24) має тільки один сенс – знизити калорійність раціону. Це іноді доходить до маразму і вся їжа перетворюється на ПХ-торт,
– наголосила Кутіна.
За її словами, це – безумство. Вона нагадала, що їжа не буває поганою або хорошою, адже у всіх продуктах містяться калорії. Тому краще з'їсти нормальний десерт і отримати від нього задоволення.
Якщо ви хочете десерт – дозвольте його собі / Фото pixabay