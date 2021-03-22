Як схуднути без спорту за 3 тижні: правила, які змінять ваше тіло

Джерело:Інстаграм Ольги Усенко
За вікном – весна, тому всі жінки мріють мати чудовий вигляд. Привести себе у форму можна досить швидко, якщо дотримуватися кількох правил.
Як самостійно позбутися кількох кілограмів за 3 тижні, розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Як тільки стане на постійній основі +10 на вулиці, потрібно буде швидко щось робити із зайвими 3 – 5 кілограмами... Що ж робити, коли потрібно за 2 – 3 тижні бути у супер формі?
– зазначила Усенко.
Вона назвала кілька правил для тих, хто вирішив худнути самостійно, без залучення дієтологів і тренерів.
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Ось ці правила дадуть поштовх, щоб почати процес схуднення... Найскладніше – розпочати. Якщо ви почнете і протримаєтеся 5-7 днів, все буде вже просто,
– наголосила Ольга Усенко.