Як розтягуватися правильно: стретчинг, який приноситиме задоволення

Заняття стретчингом – надзвичайно важливе тренування, адже правильна розтяжка збільшить вашу гнучкість і знизить ризик травм. Але мало хто знає, коли і як її правильно виконувати, щоб не нашкодити собі.
Навчитися розтягуватися дуже просто. Але розтягуватися можна правильно і неправильно. Правильна розтяжка проводиться в стані розслаблення, повільно, з фокусуванням уваги на потрібних м'язах. Неправильний спосіб розтяжки (на жаль, саме його практикують дуже багато людей) полягає у виконанні вправ ривками або розтягуванні м'язів до болю.
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Розтяжка повинна приносити комфорт і задоволення / Фото pixabay
Ось вам кілька корисних порад, аби заняття стретчингом приносило вам лише задоволення:
- Ваше тіло повинно бути розслаблене – без напруження у м'язах. Використовуйте додатковий інвентар (блоки для йоги, їх можна замінити на книги, ремінь або еспандер).
- Опускайтеся до підлоги кожен раз трохи більше, але при цьому контролюєте навантаження таким чином, щоб опускатися під вагою власного тіла.
- Не тягніться до втрати пульсу, розтяжка повинна приносити комфорт і задоволення.
- Зупиняйтеся на терпимому, не потрібно рвати себе на частини – це лише викличе негатив до занять і дасть зворотний ефект.
- Приділяйте розтяжці належну увагу – не буде ефекту від того, що ви будете весь день тягнутися до посиніння, а потім зробите перерву на тиждень. Краще по чуть-чуть, але з однаковою частотою.
- Ходіть на розтяжку 3 – 4 рази на тиждень, але не більше, адже м'язам теж потрібно давати час на відновлення.
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