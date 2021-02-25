Як розслабити спину після трудового дня: комплекс для тих, у кого сидяча робота

Якщо у вас сидяча робота – до вечора спина втомлюється. Для того щоб почуватися краще, слід виконувати вправи.

Комплекс, який допоможе розслабитися, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Вправи для м'язів спини після трудового дня. Якщо ви багато часу проводите сидячи за комп'ютером, то брак руху необхідно щодня компенсувати. М'язи спини потрібно тренувати і зміцнювати кожній людині, хороший комплекс вправ допомагає підтримувати поставу, а також є профілактикою деформації хребта, формує укріплений м'язовий корсет,

– зазначила Самойлова.

Він пояснила, що всі рухи повинні бути повільними і плавними. Головна мета – відчути кожен м'яз, тому не потрібно поспішати.

Спортсменка також уточнила, що важливо стежити за диханням: на видиху м'язи повинні напружуватися, а на вдиху – розслаблятися.

Прості вправи допоможуть розслабити спину​ / Фото Pixabay

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Самойлова показала, як виконувати вправи, які допоможуть зняти напругу зі втомленої спини. Кожну з них потрібно виконувати в 3-4 підходи по 15 разів.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: