Як привести себе в форму до літа: легкий спосіб показали на відео

11 березня 2021 , 20:15
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Джерело:

Інстаграм Катерини Кононової

До літа залишається все менше часу – варто зайнятися собою і прийти у відмінну форму.

Кругове тренування на все тіло показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Детальніше про комплекс

Тренування на все тіло є круговим – виконуємо 3-5 раундів. Усього у комплексі – 4 вправи.

Для виконання вправ знадобиться зручний спортивна форма та взуття, фітнес-килимок і питна вода.

Які вправи потрібно виконувати

1. Присідання з ударами – 20 повторень.
2. Випад баланс + мах – по 15 повторень.
3. Віджимання + тяга – 10-12 повторень.
4. Прес – 20 повторень.

Правильні тренування допоможуть прийти у форму / Фото 1zoom

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Техніку виконання вправ дивіться на відео: