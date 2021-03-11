Як привести себе в форму до літа: легкий спосіб показали на відео

Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
До літа залишається все менше часу – варто зайнятися собою і прийти у відмінну форму.
Кругове тренування на все тіло показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Тренування на все тіло є круговим – виконуємо 3-5 раундів. Усього у комплексі – 4 вправи.Для виконання вправ знадобиться зручний спортивна форма та взуття, фітнес-килимок і питна вода.
1. Присідання з ударами – 20 повторень.
2. Випад баланс + мах – по 15 повторень.
3. Віджимання + тяга – 10-12 повторень.
4. Прес – 20 повторень.
Правильні тренування допоможуть прийти у форму / Фото 1zoom
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